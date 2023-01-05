Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Военный эксперт дал комментарий по маршруту фрегата "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон", которой Путин отправил в плавание 4 января.



"Циркон" - это гиперзвуковая ракета, как ее называют в РФ, то есть она может достичь гиперзвуковой скорости около 4-5 М (число Маха - отношение локальной скорости потока к местной скорости звука - ред.) с помощью твердотопливного двигателя. То есть эта ракета разгоняется, затем теряет скорость и уже как обычная ракета на скорости примерно 1,5-2 М, около 2000 км, дальше планирует цель. Они показали во время учений, как она поражает мишень, на которой была камера, поэтому видно как попадает ракета. А если ракета имела скорость в 5 М, то на камеры она бы никак не попала", - пояснил военный эксперт.



Олег Катков отметил, что россияне заявили, что фрегат "Адмирал Горшков" пойдет через Атлантику и Средиземноморье в Индийский океан.



"Реальный маршрут фрегата вполне понятен. Скорее всего, он зайдет через Гибралтар в Средиземное море, затем в Сирию на базу обслуживания, после чего войдет в воды Индийского океана. Мне кажется, что он зайдет в порты Ирана, и это будет таким вежливым визитом. В свое время Иран оплыл Африку и доплыл в Санкт-Петербург с подобным визитом", - напомнил Катков.

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