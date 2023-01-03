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Скорее всего, россияне будут отводить войска от Бахмута, – военный аналитик Гетьман

3 января, 2023 вторник
16:35
война с Россией

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, отметил, что вражеские атаки под Бахмутом происходят по инерции, противник уже не верит, что сможет взять город

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Военный аналитик дал комментарий по ситуации вокруг Бахмута.

"Мои друзья, которые там сейчас находятся, говорят, что по всем признакам видно, что россияне не верят в свое взятие Бахмута. Они еще атакуют, но это уже происходит по инерции. Пять месяцев противник бьется за этот город и не в состоянии его взять. Надо было как-то оправдываться, поэтому построили линии обороны, однако Пригожин должен что-то сказать, потому что дальше даже Чернобаевка будет отдыхать, когда они столько месяцев не могут взять один не очень большой город", - отметил аналитик.

Алексей Гетьман добавил, что Пригожин уже говорит об отсутствии сил и что из-за ВСУ они не могут добиться результата.

"Скорее всего, россияне будут отводить от Бахмута свои войска и прекратят штурмовые действия. Потому что они совершают одни и те же действия сто раз и, соответственно, постоянно получают тот же результат. То есть они должны были это признать, и наконец об этом сказали", - отметил Гетьман.

  • В понедельник, 2 января 2023 года, пограничники приняли два тяжелых боя в окрестностях Бахмута и в самом городе. Группа из трех десятков российских оккупантов попыталась штурмовать украинский опорный пункт. Штурм удалось отразить. По предварительным данным, уничтожены 7 и ранены 9 россиян. Украинские пограничники потери не понесли.
  • На утро 3 января в Генштабе отметили , что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Также за минувшие сутки на этом направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут и др.
  • Российские силы снизили активность на территории Бахмута, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление. В ближайшее время оккупантам не удастся захватить Бахмут
  • Также офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко отметил, что потери врага на Бахмутском направлении каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых.

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