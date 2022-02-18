"Скорее всего, из-за угрозы от РФ": Чернобыльскую зону закрывают для туристов на неопределенный срок по техническим причинам, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров

Об этом он написал в Facebook.



"Официальная причина озвучивается как "технические причины". Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", - говорится в сообщении.



Емельяненко заметил, что, несмотря на военное напряжение вдоль украинской границы, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов. Международные СМИ распространяют информацию о настроениях украинских граждан и чернобыльском туризме, что, по его мнению, может стать серьезным каналом для распространения правдивых данных во времена гибридной информационной войны.



"Учитывая, что современные технические средства позволяют в реальном времени видеть любые перемещения вооруженных сил всех сторон и быстро на них реагировать, а также отсутствие рекомендаций от власти покинуть Киев, надеемся, что запрет посещать Чернобыль уже скоро будет отменен". Это будет способствовать нормализации ситуации, особенно с учетом окончания военных учений на территории Беларуси 20 февраля", - написал глава ассоциации.

Напомним, по состоянию на 14:00 18 февраля россияне 45 раз нарушили "тишину", 34 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями оружия.