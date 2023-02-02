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Скорее всего, из Беларуси не будет наступления по суше, а делать воздушные провокации они будут 100%, - военный аналитик Гетьман

2 февраля, 2023 четверг
19:08
война с Россией

Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ отметил, что также возможны определенные провокации на границе с Польшей и Литвой

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Что касается Беларуси, россияне завезли туда "искандеры", также несколько месяцев там летает МиГ-31К с "кинжалами", которые являются теми же "искандерами" только воздушного базирования. Противник скорее всего не будет совершать наступление по суше, потому что мы там построили очень хорошо оборону и врагу невозможно будет пройти те места.Однако, провокации, особенно воздушные, противник 100% будет делать. Это и С-300, и С-400, а также "искандеры", которые они уже завезли в Беларусь. Можно ожидать, что это будут ракетные обстрелы с белорусской территории", – пояснил военный аналитик.

Алексей Гетьман добавил, что возможны определенные провокации на границе с Польшей и Литвой.

"Может поэтому, в Польшу заехала Первая пехотная дивизия США, сколько прибыло трудно сказать, но эта дивизия имеет в своем составе 20 тысяч человек и 800 единиц техники. Они приехали на всякий случай, если будут какие-то провокации с белорусской территории в сторону Польши с целью вовлечения Беларуси в эту войну, и Путин мог бы сказать, что это европейская почти мировая война", - сказал Гетьман.

  • 20 января Институт изучения войны предположил, что российское наступление на территорию Украины из Беларуси вероятнее всего может быть в конце 2023 года.
  • 30 января Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, рассказал, что на территории Беларуси в среднем может находиться около 9 тысяч российских военных. Ситуация на границе с Беларусью была контролируемой, перемещение техники и вражеских войск не отмечалось.
  • 1 февраля в "Беларуском Гаюне" рассказали, что Беларусь могла получить один дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В дивизион входят четыре пусковые установки на восемь баллистических ракет.
  • 2 февраля в ISW рассказали, зачем Путин создает условия для эскалации в северо-восточных районах Украины
Украина
Россия
Польша
Белорусь
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