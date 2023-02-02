Скорее всего, из Беларуси не будет наступления по суше, а делать воздушные провокации они будут 100%, - военный аналитик Гетьман
Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ отметил, что также возможны определенные провокации на границе с Польшей и Литвой
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Что касается Беларуси, россияне завезли туда "искандеры", также несколько месяцев там летает МиГ-31К с "кинжалами", которые являются теми же "искандерами" только воздушного базирования. Противник скорее всего не будет совершать наступление по суше, потому что мы там построили очень хорошо оборону и врагу невозможно будет пройти те места.Однако, провокации, особенно воздушные, противник 100% будет делать. Это и С-300, и С-400, а также "искандеры", которые они уже завезли в Беларусь. Можно ожидать, что это будут ракетные обстрелы с белорусской территории", – пояснил военный аналитик.
Алексей Гетьман добавил, что возможны определенные провокации на границе с Польшей и Литвой.
"Может поэтому, в Польшу заехала Первая пехотная дивизия США, сколько прибыло трудно сказать, но эта дивизия имеет в своем составе 20 тысяч человек и 800 единиц техники. Они приехали на всякий случай, если будут какие-то провокации с белорусской территории в сторону Польши с целью вовлечения Беларуси в эту войну, и Путин мог бы сказать, что это европейская почти мировая война", - сказал Гетьман.
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