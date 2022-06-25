Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины должна закончиться за столом переговоров
Об этом Столтенберг заявил в интервью El Pais .
"Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины. И лучший способ сделать это – оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России", – сказал Столтенберг.
Он добавил, что НАТО хочет помочь Украине остаться суверенной и независимой европейской нацией.
- 23 июня Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса имеют "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия Украине, пока не закончится война
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