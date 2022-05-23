Скорее всего, до 2-х недель мы увидим практические решения по разблокированию украинских морских портов, — военный эксперт Киричевский
Эксперт Defence Express Иван Киричевский уверен, что вопросы морских портов Украины вскоре продвинутся. Вероятно, корабли НАТО начнут заходить в Черное море для миссии по принципу вооруженного нейтралитета
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Может быть, что вопрос по украинским морским портам будет обсуждаться на Рамштайн-2…Самолеты НАТО контролируют сейчас воды Черного моря, также самолеты НАТО помогли провести это указание, чтобы ударить "Нептуном" по Москве... Поэтому вполне возможно, что корабли НАТО начнут заходить в Черное море для миссии по принципу вооруженного нейтралитета", – подчеркнул Киричевский.
Также эксперт подчеркнул, что многие акты противодействия российской военной экспансии в Черном море или в Средиземном море остаются непубличными, однако имеют место.
"У берегов Сирии сейчас находятся 4 российских корабля с ракетами "Калибр", которые мы, кстати, научились очень хорошо сбивать. За прошедшие двое суток 5 таких ракет сбили над Житомирщиной. Кроме того, на россиян в Сирии давит Франция… Так что, возможно, еще 2 недели и мы увидим практические решения по разблокированию наших морских портов", – сказал эксперт.
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