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Скорая помощь на временно оккупированной части Луганской области не работает, - руководитель ОВА Лисогор

24 июля, 2023 понедельник
19:15
Война с Россией

Скорая помощь в оккупации в Луганской области не работает. Люди получают травмы, а затем оказывают помощь друг другу, потому что попасть к врачу невозможно

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире Эспрессо.

"Ситуация действительно критическая. Все города рядом с линией фронта - там ничего не делается оккупационными властями. Не восстанавливается ни электроснабжение, ни водоснабжение. Также большая проблема с медицинским обеспечением. Если продукты хоть иногда появляются, по ценам в три-четыре раза быстрее. Позволить себе могут люди, которые пошли на сотрудничество с с врагом или люди, работающие на малых предприятиях и получающие пол зарплаты, другие люди позволить себе не могут", - сказал он.

Лысогор добавил, что в оккупации очень проблемная ситуация с медициной.

"У нас осталось очень много пенсионеров - оказание им помощи и именно скорой медицинской помощи вообще отсутствует. Полностью инфраструктуру враг разрушил, когда заходил в города. Потом ничего не восстанавливал и то, что было тоже более-менее целое адаптировал под военные госпитали. Туда завели российских врачей, или с территорий, которые были оккупированы с 2014 года. Сначала там работал остаточный принцип для людей – оказывали медицинскую помощь. Машины скорых пособий они захватывали по городам - за год они начали выводить из строя и их просто вывозят в Луганск без замены. Скорая помощь в оккупации вообще не работает. Люди получают травмы, а затем оказывают помощь друг другу, потому что попасть к врачу вообще невозможно", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что это касается лекарств.

"Есть информация, что псевдотаксисты организовали едва ли не бизнес на том, чтобы привезти лекарства из самого Луганска в линию фронта. Сейчас на эти территории становится все труднее попасть - Рубежное, Лисичанск, Кременная почти закрыты для тех, кто не прописан или не имеет спецпропуска на 30 суток, которую можно получить, но можно получить только самому Луганску. и та нас о движениях врага", - подытожил Лысогор.

  • 23 июля глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил , что во временно оккупированных небольших населенных пунктах Луганской области жители более года живут без электроэнергии. Россияне там не собираются чинить поврежденные коммуникации.
  • Также экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что на временно оккупированной территории Луганской области осталось очень мало местных людей. Оккупанты массово заселяют туда представителей малых народов России.
Здоровье
Луганск
Луганщина
Лисичанск
оккупированные территории
Рубежное
Война на Донбассе
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