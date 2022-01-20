Скопление российских войск у границ Украины: спутники Maxar сделали новые снимки полигонов РФ

Об этом сообщают Reuters и ряд журналистов.



Так, на изображениях можно увидеть грузовики, танки, БМП, САУ "Мста-С" и железнодорожный склад с нагруженной техникой, который, вероятно, разгружали в момент снимка.



Полигон Климово (Брянская область) находится в 13 км от Украины, Клинцы - в 30 км, Погоново - в 165 км.

Напомним, на 20 января вооруженные формирования РФ на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей разместили 61 единицу военной техники с нарушением Минских договоренностей.

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