Скопление российских войск на территории Украины угрожает безопасности Европы, - канцлер Германии Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал концентрацию войск РФ вблизи границ с Украиной серьезной угрозой безопасности Европы и выразил обеспокоенность по этому поводу
Об этом он заявил во время часа вопросов и ответов в Бундестаге.
По словам Олафа Шольца, скопление российских войск у украинских границ вызывает огромную обеспокоенность.
Он считает, что это угрожает безопасности Европы.
Олаф Шольц добавил, что Германия совместно с НАТО, ЕС и США работает на то, чтобы для возобновления безопасности в ЕС были использованы все форматы диалогов.
- Напомним, ранее, после переговоров с РФ по Украине, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существует реальный риск нового конфликта в Европе.
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