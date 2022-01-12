Скопление российских войск на территории Украины угрожает безопасности Европы, - канцлер Германии Шольц

Об этом он заявил во время часа вопросов и ответов в Бундестаге.



По словам Олафа Шольца, скопление российских войск у украинских границ вызывает огромную обеспокоенность.



Он считает, что это угрожает безопасности Европы.



Олаф Шольц добавил, что Германия совместно с НАТО, ЕС и США работает на то, чтобы для возобновления безопасности в ЕС были использованы все форматы диалогов.

Напомним, ранее, после переговоров с РФ по Украине, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существует реальный риск нового конфликта в Европе.

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