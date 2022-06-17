"Скоординировали шаги в преддверии саммита Евросовета": Зеленский провел переговоры с фон дер Ляен и Мишелем
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем
Об этом он написал в Twitter
Он поблагодарил фон дер Ляен за положительное заключение Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Зеленский заверил, что Украина будет продолжать курс проевропейских реформ.
"С Шарлем Мишелем скоординировали шаги в преддверии исторического заседания Европейского совета 23-24 июня", - добавил президент.
- Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
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