Об этом он написал в Twitter

Он поблагодарил фон дер Ляен за положительное заключение Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Зеленский заверил, что Украина будет продолжать курс проевропейских реформ.

"С Шарлем Мишелем скоординировали шаги в преддверии исторического заседания Европейского совета 23-24 июня", - добавил президент.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.