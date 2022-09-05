"Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции": Зеленский провел разговор с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о ходе противодействия агрессии РФ
Об этом он сообщил у себя в twitter.
"Провел предметные более чем полуторачасовые переговоры с президентом Франции. Проинформировал коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - говорится в сообщении.
- 29 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ядерная безопасность Европы не может быть ослаблена действиями РФ на ЗАЭС и суверенитет Украины нужно защищать.
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