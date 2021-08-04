Сконцентрируюсь на работе в парламенте, там также необходима победа, - Беленюк после триумфа на Олимпиаде

Об этом сообщает Общественное.



Беленюк признался, что отдохнет и сфокусируется на работе в Верховной Раде Украины.



"Все титулы завоеваны. Не хватало золота. Сейчас отдохну. Как вы знаете, я еще нардеп в своей стране. Все эти два года совмещал работу в парламенте и подготовку к Олимпийским играм. Перенос Игр на год достаточно осложнил мои задачи. После отдыха хочу сконцентрироваться на работе в парламенте и проявить себя там. Там также необходима победа", - сказал Жан Беленюк.

За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила 11 наград. Золото в категории до 87 кг выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк. У еще одного борца-"классика" Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.



Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

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