Скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук

Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко, Николай Княжицкий и Дмитрий Разумков .

"Умер Леонид Кравчук", – написала Геращенко.

Леонид Кравчук в 1990-1991 годах был главой Верховной Рады, после обретения Украиной независимости возглавил государство и занимал должность президента с 1991 по 1994 год, когда согласился на досрочные президентские выборы и проиграл их Леониду Кучме.

В 1994–2006 Кравчук был народным депутатом. Награжден званием Героя Украины в 2001 году.

В июле 2020 года на общественных началах стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2021 году перенес операцию на сердце.