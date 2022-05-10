Скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук
Во вторник, 10 мая, в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук
Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко, Николай Княжицкий и Дмитрий Разумков .
"Умер Леонид Кравчук", – написала Геращенко.
Леонид Кравчук в 1990-1991 годах был главой Верховной Рады, после обретения Украиной независимости возглавил государство и занимал должность президента с 1991 по 1994 год, когда согласился на досрочные президентские выборы и проиграл их Леониду Кучме.
В 1994–2006 Кравчук был народным депутатом. Награжден званием Героя Украины в 2001 году.
В июле 2020 года на общественных началах стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2021 году перенес операцию на сердце.
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