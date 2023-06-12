Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Как это скажется на Украине и России

Сильвио Берлускони трижды занимал должность премьера Италии, персона нон грата в Украине и великий друг Путина. Лично хвастался тем, что Путин якобы считал его первым из пяти настоящих друзей.

Именно по приглашению Путина в сентябре 2015 года Берлускони посетил аннексированный Крым, а прежде признал результаты так называемого референдума. В ответ на незаконное пересечение государственной границы Украины и посещение временно оккупированного Крыма Служба безопасности Украины запретила Берлускони въезд в Украину.

Уже после полномасштабного вторжения Берлускони, комментируя встречу президента Украины и премьер-министра Италии, заявил , что если бы он был премьер-министром, он бы не встречался с Зеленским. Также бывший глава итальянского правительства высказывался , что "если бы Зеленский прекратил атаковать два региона на востоке Украины, российское нападение на Украину не произошло бы вообще".

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии для Еспресо заявил, что смерть Берлускони снизит пророссийский вектор в политике Италии.

"Он был одним из столпов, на которых держалась итальянская пророссийскость, потому что имел достаточно тесные и дружеские отношения с Путиным. Не хотел в упор видеть то, чем есть Россия на самом деле. И он, безусловно, как лидер своей партии, влиял на то, какую позицию она занимала.Поэтому уход такого одиозного политика будет влиять на политический ландшафт в Италии, а следовательно, и на ее политику в отношении России.То есть там некому будет так откровенно и нагло, без всяких тормозов, говорить о том, что с Россией нужно дружить, что она "великая страна" и делать вещи, которые абсолютно несовместимы с реальностью. Поэтому в этом понимании, думаю, позитив безусловно будет", - пояснил Огрызко.

Дипломат добавил, что смерть Берлускони отразится и на России, и, соответственно, на Украине тоже.

"Если это повлияет на Россию, то, без сомнения, повлияет и на Украину. Потому что если будет уменьшен пророссийский вектор в итальянской политике, то это будет плюс для интересов Украины, здесь все абсолютно однозначно", - подчеркнул он.

Коррупция, секс и футбол Берлускони

Берлускони был одним из самых богатых медиамагнатов в Италии, также был в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, имел собственный футбольный клуб "Милан" с 1986 по 2017 год.

В свое время попал в серию секс-скандалов. От него ушла жена, обвинив в супружеских изменах. СМИ же приписывали связи с несовершеннолетними моделями. Именно с Берлускони связывают появление в современном итальянском лексиконе специфического выражения "бунга-бунга", которое вновь стало популярным через сто лет после своего возникновения.

В октябре 2021 года Берлускони был оправдан по обвинениям в коррупции в судебной системе по делу о подкупе свидетелей, которые должны были дать показания о происходящем на вечеринках "бунга-бунга" с молодыми девушками на его вилле на окраине Милана.