В 2022 году фото президента Украины и его фамилия на обложке были залогом хороших продаж книги в мире. К этому простому, но действенному маркетинговому шагу прибегали многие авторы и издательства, которые прятали под обложками неглубокий смысл своих изданий.

Книга Ольги Онух и Генри Гейла отличаются на фоне этих изданий. Несмотря на оперативность появления книги (ноябрь прошлого года), в ее основе работа, опертая на солидную источниковую базу, в частности, социологические исследования, контент-анализ текстов.

Ценно, что практику внимательного вглядывания в украинскую реальность основывает признанная специалист, исследовательница политического активизма Ольга Онух, совместно с соавтором Генри Гейлом.

Но маркетинговый подход побуждал поместить эту фамилию на обложку и сделал их заложниками концепции об "Эффекте Зеленского".

Прочитав книгу, подискутирую здесь с авторами о том, сколько Зеленского в эффекте Зеленского.

Расшифровывая название, авторы указывают, что речь идет об очень важном процессе, который определял поведение украинцев после начала полномасштабного вторжения: формирование украинской политической/гражданской нации.

Посылаясь на большое количество социологии показано становление нации со времени восстановления украинской независимости в 1991. Нет сомнений, что именно появление собственного независимого государства создало предпосылки для формирования политической нации. У безгосударственных наций общность происхождения, языка, традиций является первичным и единственным основанием для объединения в общество, отличное от других. В государственных к этому добавляются государственные границы, символы (флаг, герб), календарь важных дат, учебник истории, национальная экономика. Безгосударственные нации строятся на одном этническом сообществе, а наличие государства и его инструментов дает возможность включать (иногда добровольно, иногда нет) в процесс создания нации разные этнические группы: так появляются политические нации, принадлежность к которым становится тождественной гражданству государства.

Есть ли основания привязывать продолжающееся в Украине много лет глобальное явление к персоне Зеленского? Он не был ни инициатором этого процесса (в силу возраста), ни даже его лучшим выразителем или олицетворением (в силу его взглядов). Чтобы доказать, что именно Зеленский является лучшим воплощением процессов становления политической нации, авторы пытаются найти доказательства в биографии нынешнего президента и его творчества как актера и автора. С одним и вторым — проблемы

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Но есть ли основания привязывать такое продолжающееся в Украине много лет глобальное явление к персоне Зеленского?

Он не был ни инициатором этого процесса (в силу возраста), ни даже его лучшим выразителем или олицетворением (в силу его взглядов). Чтобы доказать, что именно Зеленский является лучшим воплощением процессов становления политической нации, авторы пытаются найти доказательства в биографии нынешнего президента и его творчества как актера и автора. С одним и другим – проблемы. Зеленский до 2019 года был далек не только к политике, но даже к присущей активной части его ровесников гражданской деятельности.

Хорошо описанные в книге Оранжевая революция и Евромайдан (Ольга Онух специалист по этой теме), как ключевые моменты становления "гражданской нации, построенной на ощущениях общего гражданского долга по отношению к своей стране", происходили в параллельной Зеленской реальности. Он просто не был их участником, избрав (уже в достаточно взрослом возрасте) позицию стороннего наблюдателя. Более того, в случае с 2004 годом он с коллективом "Квартал-95" оказался по другую от активистов сторону баррикад, агитируя за кандидата от власти Януковича. Почему-то этот довольно показательный момент биографии тогда еще актера, в книге обошедшихся без внимания. Как и неуместная шутка его коллег (а шутки "Квартала" достаточно тщательно анализируются) об "эбонитовых палочках "Беркута" для участников Евромайдана. Из книги мы узнаем, что "Зеленский и некоторые из его команды, будучи в это время в Киеве, присоединялись к протестующим и делали пожертвования в поддержку активистов".

Зеленский просто не был участником протестов, избрав (уже в достаточно взрослом возрасте) позицию стороннего наблюдателя. Более того, в случае с 2004 годом он с коллективом "Квартал-95" оказался по другую от активистов сторону баррикад, агитируя за кандидата от власти Януковича. в Киеве, приобщались к протестующим и делали пожертвования в поддержку активистов"

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Авторы подчеркивают, что становление украинской политической нации сопровождалось "повышенным личным чувством гражданского долга украинцев, в том числе долга голосовать, участвовать в гражданской жизни и протестовать по поводу важнейших проблем, с которыми сталкивается страна". Но, опять же: все это не о Зеленском, стоявшем в стороне акций встряхнувших страной акций протеста. Украина без Кучмы, Оранжевая революция, Языковая площадь, Налоговая площадь, акции против милицейского произвола, Революция достоинства — это только самые большие протесты с участием тысяч украинцев, в том числе тех, кого вместе с Владимиром Зеленским авторы называют "поколением независимости".

Но это не о президенте, который в одном интервью откровенно признался, что впервые голосовать на выборы пришел в 2014 году (в 36 лет!).

Чтобы как-то восполнить пробелы в гражданской активности того, что должно быть символом формирования гражданской нации и следования в Европу, книга погружает читателя в его творческую деятельность. В этом случае проблемы сочетания Зеленского и ключевого концепта исследования не менее очевидны

Чтобы как-то восполнить пробелы в гражданской активности того, что должно быть символом формирования гражданской нации и следования в Европу, книга погружает читателя в его творческую деятельность. В этом случае проблемы сочетания Зеленского и ключевого концепта исследования не менее очевидны. Но, по мнению авторов, "еще до того, как он объявил о своем кандидировании в президенты, стремление к ЕС были центральной чертой его героя в телешоу "Слуга народа". Зеленский знает и уважает украинскую историю, потому что в сериале играет роль учителя истории и своим образом подчеркивает важность знаний о прошлом — тезис, который звучит неоднократно, но если бы так было, отзывы к истории звучали бы в интервью Президента, а не исключительно в официозе по случаю государственных праздников.

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Даже в речах после начала полномасштабного вторжения их очень мало. Для украинской аудитории удивительно читать, что "Зеленский отмечает государственную, гражданскую обязанность, общую историю". Я проанализировал его речи, опубликованные в книге "Месяц войны". Здесь, в обращениях к украинцам, защищающим независимость государства, вообще никаких апелляций к многосотлетней истории нашей борьбы за свободу. Мизерно мало обращений к истории Украины в целом: несколько раз о немецком нападении в 1941-м, о Бабьем Яре (из-за попадания российской ракеты в место массовых захоронений), один раз о Чернобыле (в контексте опасности аварий на захваченных россиянами АЭС) и о Чернигове, не знавший таких разрушений со времен Орды. В этих речах почти отсутствуют призвания к украинской культуре, произведениям нашей литературы — две цитаты Тараса Шевченко и Лины Костенко, использованные в текстах в дни рождения поэтов.

В книге есть попытка найти интеллектуальные корни политики и творчества Зеленского в украинском диссидентском движении. "Анализируя речи и сценки Зеленского, а также диалоги персонажей, которых он сыграл, - пишут Онух и Гейл, - можно увидеть четкую схему неоднократного упоминания культурных диссидентов из прошлого Украины и увязывание их с независимостью Украины".

По мнению авторов книги, советский КВН был антисоветским. Они даже сравнивают его с действительно диссидентским объединением — Клубом творческой молодежи, который действовал в Украине и участники которого подверглись репрессиям от КГБ.

Можно еще дискутировать об уровне антисоветскости КВН до 1991 года, но после развала СССР это шоу было одним из инструментов удержания единого культурного и информационного пространства бывших советских республик, обеспечения доминирования России в этом пространстве.

Другая попытка привязать Зеленского к диссидентам: имя его героя в "Слуге народа" Василий Голобродько совпадает с именем поэта-шестидесятника. Однако и сами авторы шоу категорически отказывались от какой-либо связи их персонажа с реальным человеком (думаю, что здесь решающим было забавное, по их мнению, звучание), и сам поэт назвал это шоу примитивным, ибо "многие глобальные государственные проблемы решаются одним взмахом руки, а так не бывает"

Другая попытка привязать Зеленского к диссидентам: имя его героя в "Слуге народа" Василий Голобродько совпадает с именем поэта-шестидесятника. Однако и сами авторы шоу категорически отказывались от какой-либо связи их персонажа с реальным человеком (думаю, что здесь решающим было забавное, по их мнению, звучание), и сам поэт назвал это шоу примитивным, ибо "многие глобальные государственные проблемы решаются одним взмахом руки, а так не бывает.

Конечно, украинское диссидентское движение (как перед ним повстанческая борьба 1940-1950 годов и освободительное движение 1917-1921 годов) — мощный источник становления украинской политической нации. Но говорить об их определяющем влиянии на формирование Зеленского (актера или политика) является большим преувеличением.

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В книге присутствует постоянное, не совсем оправданное противопоставление политической нации и нации, построенной на общей этнолингвистической основе. Конечно, в Украине с 1991 года идет процесс построения именно политической нации, но он не исключает того, что культурные основы этой нации могут опираться на этническую культуру и язык. Более того, в украинских условиях именно такие основы позволяют творить именно украинскую политическую нацию.

Пренебрежение ими ставит под угрозу построение политической нации. Именно утрата этнических культурных основ при нациотворении Беларуси привела к краху этого проекта. Без белорусского языка, культуры, истории здесь творится или воспроизводится советско-российское сообщество. Это повлекло за собой утрату суверенитета.

Аналогичный сценарий готовился для Украины. Поэтому пророссийские политики в Украине (особенно времен Януковича), отмечая неважность вопросов языка и идентичности, целенаправленно проводили русификацию. Без украинского языка, национальной культуры, украинской оптики о событиях прошлого мы — "один народ" с россиянами, а украинское государство не нужно. Следовательно, никакого другого национального сообщества в Украине не будет, а само оно станет интегральной частью "русского мира". Россия тратила колоссальный ресурс, противостоя восстановлению в Украине национальной культуры и украинского языка. Поэтому тезисы о неважности для украинцев вопросов идентичности или даже о вредности их политической актуализации, по меньшей мере, удивляют ("культурные реформы просто отвлекали внимание от многих других проблем, с которыми столкнулась страна").

Когда речь идет о "преднамеренных стратегиях украинских политических элит, направленных на поляризацию страны по этнолингвистическим или региональным признакам в надежде улучшить иначе сомнительные избирательные перспективы", вне контекста исследования остается инициатор и главный промотор "разделов" - Россия.

Странно читать, что попытки укрепления национальной культуры разделяли Украину.

Когда речь идет о "преднамеренных стратегиях украинских политических элит, направленных на поляризацию страны по этнолингвистическим или региональным признакам в надежде улучшить иначе сомнительные избирательные перспективы" вне контекста исследования остается инициатор и главный промотор "разделений" - Россия, которая раздувала их всеми медийными, политическими ресурсами, инструментами шоу-бизнеса и экономического давления, опасаясь единения Украины на базе национальных ценностей. Вспомним печально известную "карту" избирательной кампании Януковича образца 2004 года, созданную кремлевскими политтехнологами.

Именно чтобы остановить украинское нациотворение, потеряв после Евромайдана рычаги влияния (политические, информационные), Россия прибегла к военным средствам возвращения Украины в орбиту своего влияния. Но достигла противоположного результата.

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Российская агрессия, напротив, актуализировала потребность укрепления национальной идентичности. И это поняли тысячи русскоговорящих украинцев, переходя на украинский язык общения. Это понял Зеленский после 24 февраля, пытаясь объединить украинцев почти вокруг программы своего оппонента Порошенко об "Армии, языке, вере".

Зеленский никак не причастен к созданию концепции украинской политической нации. И бесполезно искать источники этого в его допрезидентском творчестве, где он якобы делал "особый упор на угрозу национальному единству, которое составляют ультранационалисты на западе Украины и ориентированные на Россию силы с советской ностальгией на ее востоке".

Честь и хвала созревшему до этого президенту. Но Зеленский никак не имеет отношения к созданию такой концепции украинской политической нации. И бесполезно искать источники этого в его допрезидентском творчестве, где он якобы делал "особый упор на угрозу национальному единству, которое составляют ультранационалисты на западе Украины и ориентированные на Россию силы с советской ностальгией на ее востоке".

Гражданское противостояние в Украине происходило по линии активное, продемократическое и проевропейски настроенное меньшинство и ностальгирующее по советской "стабильности" или просто занятое своими делами большинство. Так все Майданы начинались с малых групп протестующих, и произрастали в революции после применения властью силы или репрессий, тогда к активистам присоединялась занятая другими делами прослойка граждан, крайне возмущенных насилием. А массовость не только помогала достичь целей активистов, но и как результат увеличивала удельный вес активной части общества.

Феномен самоорганизации украинцев во время отпора врагу 2022 года не произошел моментально, мы, периодами, но упражнялись в нем все 30 лет. Эксплуатация Россией советской ностальгии побудила многих русскоязычных активистов мигрировать в сторону украинского национального проекта, чтобы, в первую очередь, определенно дистанцироваться от пророссийских кругов. А украинский проект показал себя инклюзивным, способным развиться в широкое гражданское предложение и одновременно сохранять и интерпретировать традиционное культурное наследие.

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Актер Зеленский и его команда высмеивали именно украинскую национальную культуру, представляя ее в карикатурном виде именно с точки зрения советского обывателя, которого так смешат все эти "шаровары и селедки". Они высмеивали президента Ющенко за его внимание к вопросам национальной идентичности. Он был одной из любимых мишеней для шуток "Квартала 95": смешным актерам казалось даже желание президента объединить украинцев вокруг памяти Голодомора.

А актер Зеленский и его команда высмеивали именно украинскую национальную культуру, представляя ее в карикатурном виде именно с точки зрения советского обывателя, которого так смешат все эти "шаровары и селедки". Они высмеивали президента Ющенко за его внимание к вопросам национальной идентичности. Он был одной из любимых мишеней для шуток "Квартала 95": смешным актерам казалось даже желание президента объединить украинцев вокруг памяти Голодомора. Между тем именно на времена президента Ющенко приходится пик популярности шоу Зеленского. Высмеивание оранжевых удавалось ему гораздо лучше, чем слабенькие попытки сделать что-то похожее на президентскую команду Януковича. Конечно, было за что критиковать и высмеивать оранжевых, однако этого точно не стало меньше во времена Януковича, но шуток стало меньше. Возможно, потому, что Зеленский был продюсером на канале одного из олигархов из окружения Януковича?

Сомнения многих украинцев относительно патриотической позиции Зеленского до 2022 года не из-за его "русскоязычности и юго-восточного происхождения", как пишут авторы (такими же были Кучма, Тимошенко, Порошенко), а именно на основании его творчества и интервью, которые демонстрировали пророссийские взгляды и пренебрежение активной гражданской позиции.

В конце концов именно на базе этих взглядов он сумел одержать победу на выборах 2019 года, соединив желание перемен и пророссийский электорат. Да, ныне значительная часть этих людей изменила, иногда кардинально, свои пророссийские взгляды. Но это сейчас. Не случайно в рядах его политической силы оказались такие откровенно яркие в своем пренебрежении к украинскому и фанатизму по отношению к советскому Евгений Шевченко и Максим Бужанский.

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Без внимания осталось, что представители партии Зеленского в течение 2019-2022 года предприняли где-то 5 попыток изменить языковое законодательство, в том числе скрыто, из-за изменений в законы, которые не имели никакого отношения к языку. Не изменили не потому, что Зеленский остановил бессмысленные и вредные шаги, а потому, что на улицы вышли тысячи людей

"Зеленский решил не отменять некоторые из самых противоречивых реформ Порошенко, включая поспешно прошедший через парламент языковой закон, который подписал бывший президент Порошенко незадолго до инаугурации Зеленского", — говорится в книге. Вместо этого осталось, что представители его партии в течение 2019-2022 года предприняли где-то 5 попыток изменить языковое законодательство, в том числе скрыто, из-за изменений в законы, которые не имели никакого отношения к языку. Не изменили не потому, что Зеленский остановил бессмысленные и вредные шаги, а потому, что на улицы вышли тысячи человек.

Без внимания книги — ряд важных культурных реформ в Украине после 2014, наиболее четко за время независимости обозначивших рамки процессов создания политической нации. Образование новых институтов (Украинский институт книги, Украинский культурный фонд, Украинский институт, Музей Майдана и др.), реанимация существующих (Госкино, Украинский институт национальной памяти, Центр Довженко, Художественный Арсенал и др.), невиданный до этого финансовый ресурс, направленный государством в отрасль и справедливо распределенный, дали толчок для развития культуры, который, в свою очередь, сыграл важную мобилизующую роль против российской агрессии в 2022 году.

"Акцент Зеленского на истории в его шоу и его президентстве также служил другой важной цели: отличать Украину от России", - пишут Онух и Гейл. Но как раз наоборот. Творчество Зеленского было элементом совместного с Россией культурного поля. Именно это обеспечивало коммерческий успех его шоу и фильмов в России.

"Акцент Зеленского на истории в его шоу и его президентстве также служил другой важной цели: отличать Украину от России", - пишут Онух и Гейл. Но как раз наоборот. Творчество Зеленского было элементом совместного с Россией культурного поля. Именно это обеспечивало коммерческий успех его шоу и фильмов в России.

"Нет разницы" - ключевой месседж его первого президентского поздравления на Новый год - об устранении не только разницы между украинцами, как между украинцами и россиянами. Его апелляция к тому, что связывает (например, советские традиции празднования с оливье и шпротами) — это то, что было общим между украинцами и россиянами.

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С 2019 года постоянно сокращали бюджеты упомянутых выше институтов, что поставило их на грань существования. Кадровая политика Зеленского в этой сфере еще одна причина проблем, с которыми она столкнулась. Некомпетентное руководство отраслью кино фактически остановило расцвет украинского фильмопроизводства. Кадровые скандалы в других институтах, откровенное давление, попытки применить "обычное телефонное право" - активному сообществу приходилось нейтрализовывать, но не всегда удавалось.

В то же время авторы видят в команде нового президента только представителей новой «генерации независимости», причастных к созданию гражданской нации. И большой его заслугой считают введение в политику этих людей. Значительная часть которых, как и Зеленский, не имела ни одного политического, но и общественного опыта. Иногда даже должного образования. Зачастую их главной заслугой была близость к нему.

Авторы приводят пример Баканова, которого Зеленский "естественно хотел видеть в должности, где должно быть наиболее доверенное ему лицо — главы СБУ". Но непрофессиональное "наиболее доверенное лицо" уволили с этой должности в самое тяжелое для страны время войны. Причем устранили его по статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей". язков". То есть речь идет фактически об измене: говорят, что Баканов покинул Киев в момент наибольшей опасности для столицы. А народный депутат от "Слуги народа" Ковалев был убит украинскими подпольщиками за коллаборацию с оккупантами в Херсонской области.

Зеленский сейчас другой, как в 2019—2021 годах, но вместо того, чтобы проследить яркий и быстрый путь его изменений, в книге попытка доказать неизменность Зеленского 2019 и 2022. Хотя "первый Зеленский" верил, что с Путиным "можно сойтись посередине" , "второй" призывает бороться с ним Первый говорил, что "нет разницы, как названа улица, чтобы была освещена". Второй говорит, что украинцы готовы остаться без света и тепла, чтобы без россиян. Это поразительные изменения.

Зеленский сейчас другой, как в 2019—2021 годах, но вместо того, чтобы проследить яркий и быстрый путь его изменений, в книге попытка доказать неизменность Зеленского 2019 и 2022. Хотя "первый Зеленский" верил, что с Путиным "можно сойтись посередине" , "второй" призывает бороться с ним. Первый говорил, что "нет разницы, как названа улица, чтобы была освещена". Второй говорит, что украинцы готовы остаться без света и тепла, только чтобы без россиян.

Это поразительные изменения.

И не только и не столько даже о Зеленском, как об эволюции значительной части украинского общества. Те, кто были безразличны ко всему украинскому (языка, культуры, истории) открыли их для себя и готовы защищать от российской агрессии. Независимо от этнического происхождения. Они выбирают украинскую идентичность и культуру, чтобы подчеркнуть самость, отмежеваться от всего русского.

Не было последовательной политики Зеленского и его команды не только в гуманитарной политике, но и в вопросах Евроатлантической интеграции Украины. Здесь он тоже поменялся. В преддверии масштабного вторжения Зеленский говорил, что "нам не нужно НАТО, нас там не ждут". Посол Украины в Британии Пристайко заявлял (вопреки Конституции), что Украине следует отказаться от курса на Североатлантический альянс. И даже на первых переговорах после масштабного вторжения (в Минске и Стамбуле) официальные представители Украины повторяли тезис о поиске альтернативы НАТО.

Непоследовательной была политика Зеленского по отношению к армии. Действительно, военная реформа, как пишут авторы, "не только укрепила армию, но и повысила ее готовность к тотальному российскому вторжению". Но эта реформа была приостановлена, в частности, из-за некомпетентного руководства министерством обороны во главе со ставленником Зеленского Андреем Тараном. Внимание со стороны властей к развитию армии заметно снизилось, часть важных военных и оборонных проектов были приостановлены, бюджеты отдельных программ существенно сокращены.

Ибо Зеленский верил: Путин не начнет войну. Верил, когда 19 января после встречи с Блинкеном, который указывал на вероятные пути атаки на Киев (в частности через Гостомель, Бучу, Ирпень) в речи для украинцев успокаивал и уверял, что они будут жарить шашлыки в мае. Верил до последнего дня, когда 23 февраля не захотел вводить военное положение.

Полномасштабная война изменила Зеленского, потому что изменила большинство украинцев. Не он являлся источником или даже направляющим фактором этих изменений. Скорее, наоборот.

Я полностью согласен с Онухом и Гейлом: "Большую часть работы за него сделали люди. Люди, составляющие нацию, нацию, создавшую Владимира Зеленского". Очень сильный и правильный тезис. Но это значит, что нет "эффекта Зеленского". Напротив, есть фактор, изменивший самого Зеленского.

Поэтому я полностью согласен с Онухом и Гейлом: "Большую часть работы за него сделали люди. Люди, составляющие нацию, нацию, создавшую Владимира Зеленского".

Очень сильный и правильный тезис.

Но это значит, что нет "эффекта Зеленского". Напротив, есть фактор, изменивший самого Зеленского.

Как перед ним менял всех президентов Украины, сделав их украинскими президентами. Всех, за исключением одного, которого Украина не переварила, а выплюнула - Януковича.

Этот фактор не нарисуешь на обложке в виде лица, потому что это объединяет миллионы украинцев. То, что делает нас украинцами, независимо от этнического происхождения. Это тот "дух Украины", ставший символом 2022 года по версии журнала Time.

Чем именно он есть, что его рождает, пробуждает и держит в украинцах — еще долго будут исследовать ученые в Украине и мире.