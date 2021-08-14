Сколько взяточников посадили, какое имущество конфисковали. НАБУ и САП отчитались за первое полугодие

Таковы данные Национального антикоррупционного бюро Украины по состоянию на 30 июня 2021 года, сегодня, 14 августа, информирует Еспресо.TV.



"Кроме лишения свободы, ВАКС (Высший антикоррупционный суд, - ред.) конфисковал все определенное имущество судей Малиновского райсуда Одессы и Хозяйственного суда Одесской области. К последнегому также применена специальная конфискация - в доход государства обращено 250 тыс.грн., а также конфискован автомобиль экс-директора ОАО "Кировоградгаз", осужденного за растрату 8,6 млн грн ", - говорится в сообщении на фейсбуке НАБУ.



Всего за время работы НАБУ более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек направлены в суд.



Актуальный перечень этих дел можно найти здесь .



"Сейчас по топовой коррупции уже приняты 56 обвинительных приговоров, вступивших в законную силу", - отмечают в ведомстве.



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