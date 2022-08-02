"Сколько тут всего используем, что запрещено": оккупант об использовании фосфорных снарядов в Украине, - перехват
ГУР перехватило разговор российского захватчика с отцом, в котором рашист признается, что они используют в Украине запрещенные Женевской конвенцией фосфорные снаряды
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
Во время разговора рашист комментирует отцу ситуацию на фронте: "О, фосфор улетел. Комбат психанул, короче, решил этих уродов завалить конкретно".
Отца удивляет использование армией РФ запрещенных Женевской конвенцией фосфорных снарядов. На это сын-оккупант ответил: "Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе".
- Российские оккупанты сами признаются, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями.
- 23 июня РФ при обстреле Юнаковской общины Сумской области использовала фосфорные снаряды, запрещенные во время ведения войны.
- 4 июня рашисты обстреляли фосфорными бомбами Харьковщины. 8 июня – Донетчину .
- 14 мая оккупанты применили фосфорные бомбы на защитников Азовстали. В то же время зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2500 градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.
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