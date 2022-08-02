Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Во время разговора рашист комментирует отцу ситуацию на фронте: "О, фосфор улетел. Комбат психанул, короче, решил этих уродов завалить конкретно".

Отца удивляет использование армией РФ запрещенных Женевской конвенцией фосфорных снарядов. На это сын-оккупант ответил: "Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе".

Российские оккупанты сами признаются, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями.

23 июня РФ при обстреле Юнаковской общины Сумской области использовала фосфорные снаряды, запрещенные во время ведения войны.

4 июня рашисты обстреляли фосфорными бомбами Харьковщины. 8 июня – Донетчину .

14 мая оккупанты применили фосфорные бомбы на защитников Азовстали. В то же время зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2500 градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb