Сколько стоит трансфер в Европу, кто убегает, как помогает Беларусь. New York Times рассказала о мигрантах из Азии на границе с Польшей

Издание ставило своей целью разобраться в том, почему люди тысячами направляются в ЕС из самого спокойного и обеспеченного региона Ирака, из Иракского Курдистана на севере страны, рассказывает Еспресо.TV .



При этом вышли на явку доказательства активного вовлечения в трансфер иракских курдов многообразных структур из Беларуси.



Ниже приведены главные мнения из материала



Мигранты бегут не от войны или нищеты, а за лучшей жизнью в ЕС.



Беларусь рекламирует более легкий путь доступа в Европу и сильно упростила визовый режим, поэтому эмигрировать решили даже те, кто не пошел бы на это, используя рискованный путь через Турцию или Средиземное море.



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Чтобы оплатить эту рискованную путевку Люди закладывают дома и желают деньги у знакомых и родственников. Речь идет о тысячах долларов США.



Беларусь подняла стоимость визы с 90 долларов до 1200 и увеличила количество рейсов "Белавиа" с Ближнего востока в Минск.



Стандартный пакет включает в себя визу, билет, транзитное проживание. Цена около $3000.



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Количество желающих эмигрировать стало стремительно увеличиваться, когда в социальных сетях начали распространять информацию, как белорусская сторона помогает пересечь границу, как заселяют в государственные гостиницы, как предоставляют военные автобусы из Минска в границу, обеспечивают кусаками и топорами, а также показывают лучшее место для незаконного пересечения границы в обход официальным.



Несмотря на ситуацию на границе, застрявшие там не собираются возвращаться в Ирак.



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