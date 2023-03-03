Сколько стоит содержание одного пленного россиянина: в Минюсте озвучили сумму
На содержание одного российского военного, попавшего в украинский плен, тратится около 10 тысяч гривен ежемесячно
Об этом заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая сказала в интервью Укринформу.
"Есть расходы на одежду, медицинское обеспечение, еду, коммунальные услуги, а также на обустройство места содержания, персонал, охрану", - сказала она.
Журналистка напомнила, что в прошлом году Высоцкая называла сумму в три тысячи гривен, отвечая на вопрос о сумме расходов на содержание одного пленного.
"Когда мы говорили о трех тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги. Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и тому подобное", - отметила чиновница.
"Если говорить о более-менее нормально просчитанной стоимости содержания пленного в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами - эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленного в месяц", - добавила она. .
Для сравнения Высоцкая назвала сумму, в которую в 2021 году обходилось содержание задержанных в СИЗО – 11 тысяч гривен в месяц.
"Мало чем отличается", - сказала она.
- 16 февраля во время очередного обмена в Украину из российского плена вернулись 100 воинов и один гражданский. Среди освобожденных воинов — нацгвардейцы, пограничники и бойцы ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, из которых 63 - защитники "Азовстали". Многие из пленных получили ранения разной тяжести.
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