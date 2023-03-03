Об этом заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая сказала в интервью Укринформу.

"Есть расходы на одежду, медицинское обеспечение, еду, коммунальные услуги, а также на обустройство места содержания, персонал, охрану", - сказала она.

Журналистка напомнила, что в прошлом году Высоцкая называла сумму в три тысячи гривен, отвечая на вопрос о сумме расходов на содержание одного пленного.

"Когда мы говорили о трех тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги. Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и тому подобное", - отметила чиновница.

"Если говорить о более-менее нормально просчитанной стоимости содержания пленного в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами - эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленного в месяц", - добавила она. .

Для сравнения Высоцкая назвала сумму, в которую в 2021 году обходилось содержание задержанных в СИЗО – 11 тысяч гривен в месяц.

"Мало чем отличается", - сказала она.