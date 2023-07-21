Свою бизнес-историю она рассказала в программе "Бизнес с Андреем Яницким", выходящей на YouTube-канале Еспресо.

Sport Life Centre Differ приступил к работе два года назад. Большое помещение с панорамными окнами разместилось на верхнем этаже одного из львовских бизнес-центров.

Для его основательницы Лилии Юнко это первый бизнес-проект: до этого она 9 лет помогала сопровождать чужие бизнесы, работая в сфере проектного менеджмента.

"Открытие зала два года назад обошлось в $350 тыс. Открыть такой зал сегодня стоит не менее $500 тыс", – делится цифрами Лилия.

Время открытия совпало с карантином: банки в этот период не давали кредиты под сегмент услуг, считая такие бизнес слишком рискованными. Стать участником государственной программы "Доступное кредитование 5-7-9%" не удалось.

При отсутствии банковских кредитов в качестве стартового капитала Лилия использовала собственные накопления и привлекла поверивших в проект частных инвесторов.

"Помог предыдущий опыт и мой личный бренд как бизнес-консультанта", – вспоминает предпринимательница.

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Проект Differ отличается от традиционного спортивного центра: помещение имеет большие окна и пространство, а среди тренажеров нет "тяжелого железа". Кроме спортивного направления, Differ предоставляет услуги по реабилитации и имеет программы для разных клиентов. Поэтому аудитория разнообразна, от айтишников с зарплатой выше $2000 до военных и мам с детьми.

"В среднем клиент оставляет 2500-3500 гривен в месяц", – раскрывает финансовую составляющую Лилия Юнко.

Больше о первых шагах в бизнесе, уникальных историях предпринимателей, об ошибках и секретах успеха смотрите еженедельно в программе "Бизнес с Андреем Яницким", которая выходит на YouTube-канале Эспрессо.

Рассказать свою историю можно в комментариях под видео на канале YouTube или на странице Андрея Яницкого в соцсетях.