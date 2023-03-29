Сколько стандартов НАТО введено в Украине
Является ли условием для вступления в НАТО выполнение всех 1220 критериев? Нет
Знаете ли вы, что существует 1220 стандартов НАТО? Угадайте, сколько введено Украиной? По разным подсчетам, от 180 до 200. Еще столько же находятся в состоянии, близком к завершению.
Является ли условием для вступления в НАТО выполнение всех 1220 критериев? Нет. Потому что есть страны-члены Североатлантического союза, которые перед присоединением выполнили десятую часть от общего количества. При этом каждая страна НАТО имеет свои национальные стандарты, и все они разные. Но вопросы совместимости в совместных операциях очень важны.
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Перед нашим вступлением в НАТО лидеры Альянса будут очень внимательно смотреть, не скатывается ли страна от демократии к управляемой минидиктатуре.
Нужно ли Украине продолжать внедрять стандарты НАТО? Здесь ответ однозначен. Как и то, что перед нашим вступлением в НАТО лидеры Альянса будут очень внимательно смотреть, не скатывается ли страна от демократии к управляемой мини-диктатуре. Да, политическая оценка может стать самым главным стандартом. И кому-то в ОП об этом нужно хорошо помнить.
Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"
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