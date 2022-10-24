Сколько российских кораблей находятся в Черном море: ответ ОК "Юг"
В настоящее время численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 11 кораблей и катеров
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке .
В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров, в том числе 3 больших десантных корабля и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 16 калибров.
"Не решаются выходить из своей "зоны комфорта" сдержанные международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, а также опаской наших средств поражения", - говорится в сообщении.
В ОК напоминают, что угрозы и атаки ракетами и дронами, а также обстрелы прифронтовых территорий никуда не делись.
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