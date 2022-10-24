Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке .

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров, в том числе 3 больших десантных корабля и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 16 калибров.

"Не решаются выходить из своей "зоны комфорта" сдержанные международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, а также опаской наших средств поражения", - говорится в сообщении.

В ОК напоминают, что угрозы и атаки ракетами и дронами, а также обстрелы прифронтовых территорий никуда не делись.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb