Россияне вывели в Черное море ракетоносители, общий залп до 24 "калибров"
По состоянию на 11:00 31 августа в Черном море на боевом дежурстве врага находятся три российских ракетоносителя, с общим залпом до 24 "калибров"
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .
"Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море. На боевое дежурство дополнительно выведены фрегат и еще один малый ракетный корабль", - говорится в заявлении.
Также известно, что надводный ракетоноситель, враг заводивший ночью в пункт базирования, снова был выведен на дежурство в Черное море.
Общий залп "калибров" – до 24 ракет.
Ранее ВМС Вооруженных Сил Украины сообщали, что в Черном и Азовском морях РФ разместило пять своих кораблей.
Также в Средиземном море на боевом дежурстве 8 российских судов, из них два носителя крылатых ракет типа "Калибр", с общим залпом до 24 выстрелов.
За сутки в интересах российского руководства проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- до Азовского моря - 5 судов, из них одно двигалось из Босфора;
- к Черному морю – 15 кораблей, из них один продолжило движение в направлении пролива.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в заявлении.
- На 30 августа на боевом дежурстве в Черном море находились пять вражеских кораблей. Среди них не было носителей крылатых ракет типа "Калибр".
- ВМС советуют врагу затопить весь Черноморский флот для защиты Крымского моста. Так они также сохранят жизнь своих военных.
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