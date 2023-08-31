Россияне вывели в Черное море ракетоносители, общий залп до 24 "калибров"

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .

"Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море. На боевое дежурство дополнительно выведены фрегат и еще один малый ракетный корабль", - говорится в заявлении.

Также известно, что надводный ракетоноситель, враг заводивший ночью в пункт базирования, снова был выведен на дежурство в Черное море.

Общий залп "калибров" – до 24 ракет.

Ранее ВМС Вооруженных Сил Украины сообщали, что в Черном и Азовском морях РФ разместило пять своих кораблей.

Также в Средиземном море на боевом дежурстве 8 российских судов, из них два носителя крылатых ракет типа "Калибр", с общим залпом до 24 выстрелов.

За сутки в интересах российского руководства проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря - 5 судов, из них одно двигалось из Босфора;

к Черному морю – 15 кораблей, из них один продолжило движение в направлении пролива.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в заявлении.