Каковы перспективы новых ракетных ударов?

Слишком малый набор данных для построения математической модели и определения закономерности, но имеющихся за последние 2 месяца.

Даты и масштаб последних массированных ракетных ударов:

10 октября – 84 ракеты;

22 октября – 36 ракет (через 12 дней и минус 48 ракет);

31 октября – 56 ракет (через 9 дней и плюс 20 ракет);

15 ноября – 90 ракет (через 15 дней плюс 34 ракеты);

23 ноября – 70 ракет (через 8 дней и минус 20 ракет).

- Среднее количество запускаемых ракет - 67.

– Периодичность обстрелов сократилась с 15 дней до 8.

Исходя из этих данных, потенциально последующий обстрел возможен +/- 1 декабря (четверг) + ордынцы любят "красивые" даты.

Читайте также: Часы тикают в холодном одиноком бункере…

Что осталось у ордынцев:

1. Искандеры – 119 шт. (13% от начального количества)

- дальность 500 км;

- точность – 10 м.

2. Ракеты "Оникс" - 347 шт. (74% от начального) (сверхзвуковая противокорабельная)

- ими били по Одессе;

- может применяться против наземных целей;

- дальность – 300 км.

3. Ракеты С-300 (ЗРК) – 7000 шт. (87% от первоначального)

- бьют ими и по наземным целям;

- дальность – 75-200 км;

- точность – до 100 м.

4. Калибр – 229 шт. (37% от начального)

- крылатая ракета дальностью до 1500 м;

- ракета с 70-х годов;

- в 99% случаев "Калибры" запускаются парами (не все взлетают);

– точность 200-300 метров.

5. Ракеты Х-101 – 132 шт. (50%)

– дальность до 5 тыс. км;

- точность 5-6 м;

- может нести ядерную боеголовку;

- высота полета 30-70 м(!).

6. Ракеты Х-555 – 150 шт. (50%)

- запускается с самолета;

- может нести ядерную боеголовку;

- дальность 3500 км;

– точность до 20 метров.

7. Ракеты Х-22/32 – 120 шт. (32%)

- сверхзвуковая ракета класса "воздух – земля", может применяться как против надводных, так и против наземных целей.

– дальность 600-1 тыс. км

8. Ракеты Х-35 – 356 шт. (41%)

- советская малогабаритная тактическая дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, кораблей водоизмещением до 5000 тонн и морских транспортов;

- дальность до 260 км, обновленные – до 300 км.

9. Ракеты "Кинжал" - 43 шт. (73%)

- гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс;

- дальность 2000–3000 км;

- точность – 1 метр.

Читайте также: Россия — просто болезнь. И нам нужно время, чтобы выздороветь. И выздоровление – это никогда не приятный процесс

Исходя из ограниченного количества высокоточных сверхзвуковых ракет, предположим, что ордынцы будут традиционно запускать ракеты несколькими волнами.

– Сначала массированный пуск менее точных ракет для того, чтобы забрать ресурсы украинской ПВО.

– Менее точные ракеты могут быть запущены с территории Беларуси с воздушных носителей или Черного моря (но ордынцы уже боятся выходить в море).

- После вероятный запуск следующей волной гиперзвуковых ракет из региона Каспийского моря.

Несмотря на то, что ордынцы уже начали тратить свои стратегические запасы ракет, они пойдут ва-банк.

Их цель максимально нанести Украине вред транспортной, энергетической и военной инфраструктуре.

Но... мы с вами знаем, что справимся и победим.

Происходящее является проявлением агонии — последних предсмертных конвульсий империи.

Поэтому в итоге все будет хоть и непросто, но хорошо для нас и нашего будущего.

Держимся, верим в ВСУ, ПВО, энергетиков и помощь Всевышнего!

Он с нами!)

Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.