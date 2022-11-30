Сколько ракет осталось в России
Потенциально следующий обстрел возможен 1 декабря (четверг), к тому же ордынцы любят "красивые" даты
Каковы перспективы новых ракетных ударов?
Слишком малый набор данных для построения математической модели и определения закономерности, но имеющихся за последние 2 месяца.
Даты и масштаб последних массированных ракетных ударов:
- 10 октября – 84 ракеты;
- 22 октября – 36 ракет (через 12 дней и минус 48 ракет);
- 31 октября – 56 ракет (через 9 дней и плюс 20 ракет);
- 15 ноября – 90 ракет (через 15 дней плюс 34 ракеты);
- 23 ноября – 70 ракет (через 8 дней и минус 20 ракет).
- Среднее количество запускаемых ракет - 67.
– Периодичность обстрелов сократилась с 15 дней до 8.
Исходя из этих данных, потенциально последующий обстрел возможен +/- 1 декабря (четверг) + ордынцы любят "красивые" даты.
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Что осталось у ордынцев:
1. Искандеры – 119 шт. (13% от начального количества)
- дальность 500 км;
- точность – 10 м.
2. Ракеты "Оникс" - 347 шт. (74% от начального) (сверхзвуковая противокорабельная)
- ими били по Одессе;
- может применяться против наземных целей;
- дальность – 300 км.
3. Ракеты С-300 (ЗРК) – 7000 шт. (87% от первоначального)
- бьют ими и по наземным целям;
- дальность – 75-200 км;
- точность – до 100 м.
4. Калибр – 229 шт. (37% от начального)
- крылатая ракета дальностью до 1500 м;
- ракета с 70-х годов;
- в 99% случаев "Калибры" запускаются парами (не все взлетают);
– точность 200-300 метров.
5. Ракеты Х-101 – 132 шт. (50%)
– дальность до 5 тыс. км;
- точность 5-6 м;
- может нести ядерную боеголовку;
- высота полета 30-70 м(!).
6. Ракеты Х-555 – 150 шт. (50%)
- запускается с самолета;
- может нести ядерную боеголовку;
- дальность 3500 км;
– точность до 20 метров.
7. Ракеты Х-22/32 – 120 шт. (32%)
- сверхзвуковая ракета класса "воздух – земля", может применяться как против надводных, так и против наземных целей.
– дальность 600-1 тыс. км
8. Ракеты Х-35 – 356 шт. (41%)
- советская малогабаритная тактическая дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, кораблей водоизмещением до 5000 тонн и морских транспортов;
- дальность до 260 км, обновленные – до 300 км.
9. Ракеты "Кинжал" - 43 шт. (73%)
- гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс;
- дальность 2000–3000 км;
- точность – 1 метр.
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Исходя из ограниченного количества высокоточных сверхзвуковых ракет, предположим, что ордынцы будут традиционно запускать ракеты несколькими волнами.
– Сначала массированный пуск менее точных ракет для того, чтобы забрать ресурсы украинской ПВО.
– Менее точные ракеты могут быть запущены с территории Беларуси с воздушных носителей или Черного моря (но ордынцы уже боятся выходить в море).
- После вероятный запуск следующей волной гиперзвуковых ракет из региона Каспийского моря.
Несмотря на то, что ордынцы уже начали тратить свои стратегические запасы ракет, они пойдут ва-банк.
Их цель максимально нанести Украине вред транспортной, энергетической и военной инфраструктуре.
Но... мы с вами знаем, что справимся и победим.
Происходящее является проявлением агонии — последних предсмертных конвульсий империи.
Поэтому в итоге все будет хоть и непросто, но хорошо для нас и нашего будущего.
Держимся, верим в ВСУ, ПВО, энергетиков и помощь Всевышнего!
Он с нами!)
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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