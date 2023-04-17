Об этом Жоли написала в twitter .

Она отметила, что страны будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

"Мы обсуждали необходимость долгосрочной поддержки Украины, поскольку она продолжает бороться за свою свободу. Канада и Великобритания поддерживают украинский народ с первого дня, и мы намерены делать это столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.