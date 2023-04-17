"Сколько потребуется": Канада и Британия обсудили потребность Украины в долгосрочной поддержке
Главы министерств иностранных дел Канады и Великобритании Мелани Жоли и Джеймс Клеверли обсудили долгосрочную поддержку для Украины
Об этом Жоли написала в twitter .
Она отметила, что страны будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
"Мы обсуждали необходимость долгосрочной поддержки Украины, поскольку она продолжает бороться за свою свободу. Канада и Великобритания поддерживают украинский народ с первого дня, и мы намерены делать это столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил , что Канада передаст Украине конфискованный у россиян самолет Ан-124 "Руслан".
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