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"Сколько мы должны еще терпеть эту чушь?": Британия на Совбезе ООН о заявлениях РФ относительно "грязной бомбы" и биологического оружия

28 октября, 2022 пятница
06:10
Мир Совбез ООН

В Великобритании считают, что Россия целенаправленно засоряет повестку дня Совета Безопасности ООН чушью, вместо того чтобы выполнять собственные обязательства. Франция же говорит, что РФ распространяет ложь, чтобы укрыться от собственной ответственности

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд на заседании Совбеза, созванном россиянами по "военно-биологической деятельности США в Украине", передает Укринформ.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину "старается распространять дикие заявления на заседаниях Совбеза", напоминает она.

"С тех пор Российская Федерация неоднократно повторяла свои действия, распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о грязных бомбах, химическом оружии и оборонных биологических исследованиях. Сколько мы должны еще терпеть эту чушь?" – подчеркнула Вудворд.

Представительница Британии напомнила, что в сентябре на конференции по разоружению в присутствии 89 государств во время слушаний по исполнению Конвенции о запрете биологического и токсического оружия в Женеве Россия предъявляла подобные обвинения.

"Ничего, кроме искажения различных публичных документов и скопированных и вставленных изображений из Википедии... Реакция подавляющего большинства других государств-участников была ясной: Россия должна прекратить свою агрессию и дезинформационную кампанию против Украины", - сказала она.

Все претензии россиян были рассмотрены и отклонены, поэтому "предложения по дальнейшим расследованиям были бы пустой тратой времени Совбеза", подчеркнула Вудворд.

Представительница Великобритании добавила, что есть много вопросов, требующих внимания, но Россия засоряет повестку дня теориями заговора. Но вместо того, чтобы пытаться очернить Украину, она должна сосредоточиться на своих собственных обязательствах, включая ООН, и прекратить эту войну.

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В свою очередь постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сказал, что Россия распространяет ложь, чтобы укрыться от собственной ответственности.

"И, к сожалению, это не первый раз, когда Россия распространяет ложь, чтобы укрыться от собственной ответственности", – отметил он.

Ривьер подчеркнул, что именно Россия, а не Украина применяла химическое оружие и скрывала это четыре года в Сирии: "Мы очень обеспокоены возможностью того, что эта дезинформационная кампания может стать прелюдией к применению оружия массового уничтожения в Украине".

По его словам, распространение РФ информации о якобы подготовке Украиной к применению "грязной бомбы" может использоваться как повод для эскалации.

"Мы отвергаем любой повод для эскалации, каким бы он ни был со стороны России", - сказал постпред.

  • Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу провел минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США). Он утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. Также об украинской "ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
  • Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.
  • Западные аналитики считают, что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.
  • По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.
  • Российский оппозиционер Ходорковский предположил, что в Минобороны РФ испуганы, ведь за созданием "грязной бомбы" могут стоять вагнеровцы или кадыровцы. Они могли украсть отработанное ядерное топливо из Запорожской АЭС.
  • А российские пропагандисты озвучили так называемый сценарий возможного использования Украиной "грязной бомбы".

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Россия
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Франция
Совет безопасности ООН
война с Россией
Великобритания
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