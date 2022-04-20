"Сколько горя нужно для удовлетворения эго Путина?", - лидер "Шахтера" Степаненко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Степаненко.



На благотворительный матч против "Фенербахче" футболисты "Шахтера" вышли с футболками со фотографией Алисы из Мариуполя, находящейся с начала вторжения РФ в бомбоубежище.



"Мы переживаем те же эмоции войны, что и вы. Когда хочется кричать, но должен выйти и делать свою работу. Когда захлебываешься яростью от каждой новости, и должен сохранять спокойствие на своем месте. Когда смотришь в глаза маленькой Алисы из Мариуполя, что не видела солнца с 24 февраля… Ее фото вчера было на наших футболках… Все мнения сейчас с украинскими детьми… Сейчас известно о 205 детских смертях и 373 раненых… Сколько еще нужно рашистским агрессорам детских и родительских слез? Сколько горя нужно для удовлетворения эго Путина? Иногда эмоции мешают. Но они же и делают нас сильнее духом. Алиса и все украинские дети заслуживают яркого солнца, чистого неба и счастливой мирной жизни", - написал Тарас Степаненко.



Встречи в Стамбуле завершилась победой "Фенербахче" 1:0.



10 апреля капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что после благотворительного матча с греческим "Олимпиакосом" некоторые ребята не сдержали эмоций и плакали в раздевалке.

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