"Сколько это может продолжаться?": волонтер Корчинская о недостаточном обеспечении новых бригад боевых медиков, которые заходят на линию фронта
Оксана Корчинская, волонтер, медицинский координатор прифронтового стабпункта, отметила, что новые бригады зашли без имущества, с мизерным количеством техники для эвакуации, без медикаментов, с некачественными аптечками и турникетами
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"У нас сейчас есть новые проблемы, новые вызовы. По линии фронта ротировались бригады, пришли новые, которые заменили тех, кто был в нашей зоне ответственности больше года и даже полтора. Но новые бригады зашли без имущества, с мизерным количеством техники для эвакуации, без медикаментов, с некачественными аптечками и турникетами. Сколько это может продолжаться? Уже нет сил", - сказала медицинский координатор прифронтового стабпункта.
Оксана Корчинская отметила, что каждый раз это стихийное бедствие, когда заходит новая бригада, у которой ничего нет, у которой всего не хватает.
"Я официально хочу обратиться к руководству Запорожского и Днепровского госпиталей. Ваша зона ответственности - ОУВ "Запорожье" (оперативная группировка войск, – ред.), поэтому, пожалуйста, наладьте поставки в новые бригады, которые заходят на линию фронта. Больно видеть эти списки бедных медиков, которые для своих стабпунктов на фронте ищут имущество, лекарственные средства и прочее, это никуда не годится. Бригада должна заходить уже подготовленной. Потому что, заходя на фронт, у них начинается поток раненых, а они параллельно ищут волонтеров и благотворителей, чтобы им помогли в обеспечении. Не должно так быть через полтора года. Не должно командование Медицинских сил выпускать бригады на линии фронта неподготовленными медицинским обеспечением", - подчеркнула Корчинская.
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