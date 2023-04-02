Об этом сообщил депутат Хмельницкого облсовета и участник боевых действий Виктор Бурлык.

В церкви УПЦ (МП) в Хмельницком избили Артура Ананьева, который с началом полномасштабного вторжения добровольцем пошел в ряды ВСУ в составе 19 стрелкового батальона. На фронте он получил контузию и черепно-мозговую травму.

2 апреля депутат опубликовал видео, где Артура Ананьева избивают и скручивают в храме. Отмечается, что позже военного задержали полицейские по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – мелкое хулиганство.

Спикер патрульной полиции в Хмельницкой области рассказала журналистам vsim.ua, что инцидент произошел в 10:20 в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ, расположенном на улице Владимирской, 113.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии сбросил со стола на пол книгу "Евангелия", устроил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию. Свидетели этого события вызвали работников полиции. Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст.173 КУоАП", - отметила спикер. По данным журналистов, правоохранители также открыли уголовное производство в отношении священника по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.