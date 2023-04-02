"Сколько еще должно погибнуть?" В Хмельницком военного избили и скрутили в церкви Московского патриархата
В церкви УПЦ Московского патриархата в Хмельницком избили добровольца ВСУ Артура Ананьева, позже его забрали в отделение полиции за мелкое хулиганство
Об этом сообщил депутат Хмельницкого облсовета и участник боевых действий Виктор Бурлык.
В церкви УПЦ (МП) в Хмельницком избили Артура Ананьева, который с началом полномасштабного вторжения добровольцем пошел в ряды ВСУ в составе 19 стрелкового батальона. На фронте он получил контузию и черепно-мозговую травму.
2 апреля депутат опубликовал видео, где Артура Ананьева избивают и скручивают в храме. Отмечается, что позже военного задержали полицейские по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – мелкое хулиганство.
Спикер патрульной полиции в Хмельницкой области рассказала журналистам vsim.ua, что инцидент произошел в 10:20 в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ, расположенном на улице Владимирской, 113.
- Напомним, настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
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