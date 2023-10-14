"Сколько ему лет? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси?", - Ребров защитил Мудрика после матча с македонцами

Об этом сообщает "Трибуна".

На послематчевой пресс-конференции журналист отметил, что Мудрик не реализовал много моментов. Сергей Ребров защитил украинского футболиста.

"Вы так видите - я не вижу. Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Я считаю, что шаг за шагом он пытается играть лучше, а когда ты играешь в "Челси", это очень важно. Вы спрашиваете у меня, какие перспективы в сборной у игрока, уже играющего в "Челси". Я считаю, у Михаила все впереди, он очень много работает. Я не считаю, что сегодня была неудачная его игра. Он очень помогал команде. Он пытается, создает моменты", - сказал тренер сборной Украины.

Победа Украины на Северной Македонии

В субботу, 14 октября, сборная Украины победила Северную Македонию в квалификации чемпионата Европы по футболу. Украина вышла вперед на 30-й минуте, когда Георгий Судаков пробил с дальней дистанции, а мяч рикошетом от соперника влетел в сетку.

Второй раз команда Сергея Реброва забила в конце матча в компенсированное арбитром время. Александр Караваев заметил, что македонский голкипер Столе Дмитриевски далеко вышел из ворот и эффектно пробил с левого фланга.

Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и вышла на второе место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.

Следующий матч команда Реброва сыграет 17 октября в гостях против Мальты.