Сколько было нападавших и пуль. В МВД рассказали подробности покушения на Шефира

С таким заявлением выступил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Еспресо.TV .



"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили в ходе следственных действий. Их отдали на соответствующие экспертизы. Это все упростит поиск правонарушителя и его подельников", - сказал Енин.



"Попытка покушения была осуществлена профессионально", - подчеркнул замминистра.



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По его словам, преступники сидели в засаде и в течение четырех секунд автомобилю было выпущено около 20 пуль.



"Мы имеем 15 попаданий в автомобиль. Две пули попали в ногу водителя. Автомобиль не был бронированным. Пули легко прошли через дверь машины", - уточнил Евгений Енин.



"Нам уже не приходится никому доказывать, что это была инсценировка. Ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя для осуществления задуманного преступления", - убеждает Енин.



Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это попытка остановить транспортное средство с целью убийства, он ответил: "В этом нет никаких сомнений".

Утром 22 сентября возле села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира.

Авто Шефира не бронированно. Услугами охраны он не пользуется.

Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.

К расследованию привлечено ФБР .