Сколько было нападавших и пуль. В МВД рассказали подробности покушения на Шефира
Покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя совершил профессионал. Действовал он не один
С таким заявлением выступил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Еспресо.TV .
"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили в ходе следственных действий. Их отдали на соответствующие экспертизы. Это все упростит поиск правонарушителя и его подельников", - сказал Енин.
"Попытка покушения была осуществлена профессионально", - подчеркнул замминистра.
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По его словам, преступники сидели в засаде и в течение четырех секунд автомобилю было выпущено около 20 пуль.
"Мы имеем 15 попаданий в автомобиль. Две пули попали в ногу водителя. Автомобиль не был бронированным. Пули легко прошли через дверь машины", - уточнил Евгений Енин.
"Нам уже не приходится никому доказывать, что это была инсценировка. Ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя для осуществления задуманного преступления", - убеждает Енин.
Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это попытка остановить транспортное средство с целью убийства, он ответил: "В этом нет никаких сомнений".
- Утром 22 сентября возле села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира.
- Авто Шефира не бронированно. Услугами охраны он не пользуется.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.
- По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.
- К расследованию привлечено ФБР .
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