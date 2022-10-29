Об этом заявил дипломат Игорь Харченко в эфире Эспрессо.

"Не забывайте, что война, которая сейчас идет на нашей территории, когда мы обороняемся от взбешенного врага, она идет не только на территории Украины, на территории Европы, но и на территории Евразии. А в Евразии живет большинство населения этого мира. И здесь два самых мощных государства (далеко не Россия) – это Китай и Индия. И я думаю, что именно этими соображениями о том, что же будет с Евразией, руководствуются интересы китайцев", - сказал он.

Дипломат отметил, что для Китая Россия уже не является серьезным геополитическим игроком.

"Россию, мне кажется, уже даже китайцы списали не только как евразийского игрока, но и вообще. Сколько бы сейчас ни говорили ласковых слов китайские товарищи в сторону РФ - все, для Китая России больше нет", - добавил он.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Соединенными Штатами, чтобы найти способ наладить связи обеих сторон.

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