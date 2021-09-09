Сколько будут действовать COVID-сертификаты и когда нужно будет их обновлять: разъяснение МОЗ
Внутренний и международный сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса будут выдавать на год
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он отметил, что полностью вакцинированные украинцы могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививки.
Однако, впоследствии, документ необходимо будет менять на новый - это касается и внутреннего, и международного сертификата.
"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и загрузить новый. Таким образом и международный и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививки", - подчеркнул Кузин.
- Напомним, украинцам для внутреннего использования будут выдавать "зеленый" и "желтый" сертификаты вакцинации от COVID-19.
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