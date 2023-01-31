"Сколько будете игнорировать опасность?": мэр Бахмута снова призвал жителей эвакуироваться
Мэр Бахмута Алексей Рева снова призвал местных жителей, которых осталось в городе около 6,5 тыс., эвакуироваться и не игнорировать опасность
Об этом он сообщил в facebook , упрекнув всех, кого приходится до сих пор просить уехать из постоянно обстреливаемого города.
"Уговоры не действуют... В Бахмуте остается около 6,5 тысяч жителей. Город находится под постоянными вражескими обстрелами. Враг не жалеет никого! Сколько будете игнорировать опасность?! Эвакуируйтесь!!! Сохраните самое дорогое - жизнь! Что может быть ценнее?" – написал Рева.
- Днем 31 января российские оккупанты обстреляли из артиллерии Бахмут Донецкой области. В результате два человека погибли - мужчина и несовершеннолетний мальчик.
- Также 31 января стало известно, что ВСУ делают все, чтобы не дать россиянам перекрыть трассу , по которой идет обеспечение украинских военных в Бахмуте.
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