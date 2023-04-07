Поэтому несколько достаточно очевидных мнений на тему.

Нет, никаких определенных дедлайнов нет. Тезисы, что у Украины есть время "до осени", "до выборов в США", "до 32 мая" – гиперболизация страхов. Ибо, судя по заявлениям и действиям наших партнеров, у нас будет столько помощи оружием и деньгами, сколько мы сами будем готовы вести войну. Мы можем и должны желать большего, но здесь уже все сильно зависит от конъюнктуры. Пока динамика – ок.

Давление на РФ не ослабляется. Главные санкции против России вступили в силу только в конце 2022 года. В марте американцы внедрили дополнительные инструменты контроля за исполнением санкций и начали нанимать людей для этой работы. США разворачивают производство оружия и боеприпасов. ЕС делает то же самое. Другие союзники США и Украины делают то же самое. К нам прибывают танки, РСЗО, БМП, другая техника. Мы получаем самолеты. Не западные, но критически важные для нас.

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Насчет "придут республиканцы - и все". До выборов в США 1,5 года. Люди, которые сейчас выстраивают прогнозы "Как именно завершатся выборы в США" или "Как именно выборы в США повлияют на войну в Украине", продают фантазии. Слишком много контекста, о котором мы еще не знаем или не понимаем, чтобы делать какие-то прогнозы о влиянии американских выборов на нашу войну.

Прогнозирование резких движений во время или после американских выборов – это чистая магия. А вот прогнозировать, что ситуация будет развиваться консервативно вполне можно. Потому что она обычно развивается консервативно из-за многофакторных влияний в американской политике

Прогнозирование резких движений во время или после американских выборов – это чистая магия. А вот прогнозировать, что ситуация будет развиваться консервативно вполне можно. Ибо она обычно развивается консервативно из-за многофакторных влияний в американской политике. Короче, даже если война не закончится до выборов в США (хотя в этом у меня сомнения), с поддержкой Украины вряд ли произойдет что-то трагическое.

В общем, спешка является проблемой, а не преимуществом. Россияне в начале войны очень торопились. И именно это помешало им воспользоваться своим преимуществом в людях и технике. Наши наступательные действия будут тогда и там, где сложатся лучшие условия. Чтобы минимизировать потери. Эффективно пользоваться техникой. Нанести РФ наиболее болезненный удар.

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Контрнаступление, о котором пушит сейчас — это не "последние 100 метров" марафона. В общем-то любая война (если силы сторон не 100 до 1 или нет бесконечного технологического разрыва) циклическая. Наступаем мы – затишье – наступают они – затишье – снова мы. Пока кто-нибудь не сломается. Возможно, это произойдет именно сейчас. Или осенью, в результате чего российские режим и армия потеряют управляемость. Но я бы не планировал будущее, рассчитывая, что это произойдет настолько быстро.

Нам придется еще очень много работать. Воевать. Донатить. Терпеть. Потому что пройдя 20-50-100 километров – надо закрепиться, не попасть в ловушку, подтянуть логистику. Отбить попытку контрудара И это все – время и ресурсы. Техника, которую нужно подтягивать и восстанавливать. И самое главное – люди.

РФ не сможет вести войну "много лет". Ее экономика, армия и политическая система деградируют очень быстро. "Очень быстро" – это не месяцы. И их экономика не должна упасть за 3 месяца (те, кто это обещал — лгали или вообще не разбираются в экономических процессах)

Что там насчет вечной войны? Нет, РФ не сможет вести войну "много лет". Ее экономика, армия и политическая система деградируют очень быстро. "Очень быстро" – это не месяцы. И их экономика не должна упасть за 3 месяца (те, кто это обещал — врали или вообще не разбираются в экономических процессах). "Очень быстро" - это когда за год доходы рушатся, а дыры затыкать уже почти нечем. И с такими темпами это вопрос не лет, а года. Может, чуть меньше или чуть больше.

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Если вы хотите прогноз с цифрами. Учитывая циклы "наступление — защита", динамику помощи, исчерпаемость российских ресурсов и накопление проблем с экономикой, моя оценка когда Украина сможет нанести поражение ВС РФ как организованной структуре — весна-лето 2024.

Это не значит, что война завершится мгновенно. Это означает, что украинская армия получит решающее преимущество и обезопасит страну от системной агрессии. Здесь я не могу учесть каждого "черного лебедя", который может прилететь. Но хотите ловить меня за язык – дату я написал.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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