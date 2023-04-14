Об этом пишет Daily Mail.

Устройство, разработанное Škoda, имеет вид передвижного светофора высотой около двух метров. Его задача – сопровождать людей во время перехода через дорогу.

Как только робот добирается до середины дороги, его фонари загораются зеленым светом. Так пешеходы точно знают, когда именно можно начать безопасно движение.

Отмечается, что такое устройство постоянно следит за происходящим вокруг и может обнаружить, что к переходу приближается автомобиль. С датчиками, расположенными на высоте двух метров, он может видеть пространство над припаркованными автомобилями.

"Он выходит на дорогу, когда видит, что это безопасно. Робот отображает как информацию для пешеходов, так и предупреждение для приближающихся автомобилей – он показывает водителям знак "стоп". Он также отправляет сообщение самому автомобилю, которое отображается в виде анимации на информационно-развлекательном дисплее", - говорится в сообщении.