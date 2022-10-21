"Склоняется" к кандидатуре Джонсона: Уоллес не будет бороться за пост премьера Британии
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет бороться за пост премьера Британии и скорее склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона на этом посту
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Уоллеса.
"Я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра", – сказал он.
По мнению Уоллеса большую пользу для собственной страны он принесет в должности в оборонной сфере Британии, которая у него сейчас.
"Это работа, которую я выполнял, и это работа, которую я собираюсь выполнять и дальше", - добавил он.
Вместе с тем Уоллес сказал, что ему нужно рассмотреть, кто "признает очень острые проблемы безопасности", с которыми сталкивается Великобритания, и кто примет решение инвестировать в оборону.
Он сказал, что "без национальной безопасности нет экономической безопасности". При этом Уоллес отметил, что поддержит кандидатуру Бориса Джонсона на должность премьер-министра Соединенного Королевства.
- 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку после 6 недель пребывания в должности. Ее критиковали за новый экономический план, который предусматривал поддержку населения деньгами в ответ на рост цен на свет и тепло в связи с энергетической войной Владимира Путина против Европы.
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