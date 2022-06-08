"Склонение" Германии к РФ и заявки на получение российских паспортов в Херсонской области: новые фейки и манипуляции врага
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков и манипуляций, которые враг продуцировал по состоянию на 8 июня
Об этом говорится в телеграммах ЦПД.
Так, к утру 8 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция . Коллаборант-"руководитель" Херсонщины В. Сальдо заявил, что "жители всей Украины, независимо от места регистрации, смогут подать заявку на получение российского паспорта в Херсонской области". Такие заявления необходимы для создания иллюзии заинтересованности украинцев в получении гражданства РФ, говорят в Центре.
Манипуляция . Посольство России в США заявило о том, что "США нарушают обязательства, поставляя Киеву вертолеты Ми-17, предназначавшиеся для Афганистана, а передача артиллерийских систем – это безответственность, грозящая непредсказуемыми последствиями".
Также враг дезинформировал общество. Российские СМИ начали тиражирование новости: "дипломатические отношения Германии с Украиной ухудшаются – ФРГ все больше склоняется в сторону РФ", обосновывая это "отказом министерства иностранных дел Анналены Бербок от общения с украинским послом, что объясняется намерением говорить только с министрами".
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