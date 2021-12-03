"Склонен к суициду": омбудсмен заявила, что РФ внесла отметку в личное дело политзаключенного Марченко без проведения экспертизы
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в личное дело политзаключенного РФ Александра Марченко внесли отметку "склонный к самоубийству" без проведения надлежащей психологической экспертизы
Об этом омбудсмен сообщила в Telegram.
"Установление такого статуса является методом давления на Александра Марченко, ведь психологическая экспертиза ему не проводилась, консультации врача-психиатра не предоставлялись. Хуже всего, что российские тюремщики могут манипулировать статусом "склонного к суициду", ужесточив условия содержания Александра", - отметила она.
По ее словам, Марченко узнал, что в его личное дело внесли отметку "склонен к самоубийству" 16 ноября 2021 года при рассмотрении кассации на незаконный приговор.
Омбудсмен подчеркнула, что политзаключенный этапирован из Москвы в СИЗО Улан-Удэ (Республика Бурятия), что противоречит статьям 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой содействовать в проведении консультации врача-психиатра с соответствующим выводом о психологическом состоянии Александра Марченко.
- Напомним, 17 декабря 2018 года Александра Марченко задержало "МГБ ДНР". Два месяца Марченко находился в застенке "Изоляция", где, по его словам, подвергался пыткам. Впоследствии мужчину передали представителям ФСБ России. Еще около 2,5 месяца его держали в депортационном центре Краснодарского края.
- Уголовное дело было возбуждено 30 апреля 2019 года. После этого его поместили в СИЗО, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконном перемещении с территории России продукции военного назначения, а также в шпионаже. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
- В мае стало известно, что украинскому политзаключенному Александру Марченко не передают таблетки, из-за чего у него ухудшилось состояние здоровья.
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