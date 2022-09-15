Склады, ПВО, ЗРК, логистика и живая сила. Авиация и ракетные войска ВСУ совершили более 30 ударов по врагу
Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины по разным направлениям уничтожили два БпЛА оккупантов
Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.
"В настоящее время, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.
Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 3 пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали 2 склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы врага.
Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.
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