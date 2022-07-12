Склад с боеприпасами в Новой Каховке до сих пор детонирует, - Хлань
После попадания ВСУ в российский склад с боеприпасами в Новой Каховке пропаганда РФ распространяла информацию о якобы обстреле гражданской инфраструктуры и склада с селитрой. Несмотря на это, объект продолжает взрываться
Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета, воин ВСУ Сергей Хлань в эфире Еспресо TV.
"Врут и не могут определиться в своей лжи. Пишут, что наши попали то в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи и больше всего меня повеселило, что было попадание в склады селитры, которые принадлежат… мне", – рассказал Хлань.
По его словам, в уничтоженном складе, который находился в промышленной зоне вдали от гражданских объектов, было более 1000 тонн боеприпасов и около 50 бензовозов.
"Кстати, боеприпасы детонируют до сих пор, а комментаторы в российских пабликах начинают что-то подозревать о "второй" армии", - добавляет Хлань.
- Напомним, вечером 11 июля украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.
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