"Скифское золото": Россия грозится разорвать сотрудничество с музеями Нидерландов

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Как считает Захарова, голландские судьи "полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является наследием народов Крымского полуострова", потому что именно там артефакты были найдены.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами разных стран и ставящий под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т.ч. между Россией и Нидерландами", - заявила представитель российского МИД.

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