"Скифское золото": Россия грозится разорвать сотрудничество с музеями Нидерландов
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение суда Амстердама по делу "скифского золота"
Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Как считает Захарова, голландские судьи "полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является наследием народов Крымского полуострова", потому что именно там артефакты были найдены.
"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами разных стран и ставящий под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т.ч. между Россией и Нидерландами", - заявила представитель российского МИД.
- Напомним, Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть Украине экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые до оккупации Крыма Россией хранились в музеях полуострова.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении Украине "скифского золота".
- В случае обжалования Россией решения Апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте", экспонаты вернутся в Украину не ранее чем через полтора года, считает министр Малюська.
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