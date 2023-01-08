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Скибицкий прокомментировал удар ВСУ по Макеевке: это часть плана во избежание очередного российского наступления

8 января, 2023 воскресенье
14:20
война с Россией

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что удар ВСУ по казарме РФ в Макеевке является частью плана украинских военных, чтобы помешать российскому наступлению

Об этом Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки, заявил в интервью Corriere della Sera .

"Макеевка является частью нашего контрнаступления, которое началось в августе, и будут другие (удары – ред.): это часть плана, чтобы избежать очередного российского наступления. Для них это была большая потеря. Трудно сказать, какие это будет иметь последствия, но увидим. Наверное, это послание всем российским солдатам, вынужденным воевать", - сказал представитель ГУР.

Вадим Скибицкий также добавил, что за последние две недели россияне перебросили дополнительные силы не только на восточный фронт, но и в Запорожскую и Херсонскую области.

"Их перевозили поездами и самолетами, из Ростова и других регионов на границе с Украиной", - заявил он.

  • О том, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме россиян во временно оккупированной Макеевке на месте ПТУ №19, сообщил журналист Денис Казанский. По информации в местных чатах, в результате удара были ликвидированы сотни российских военных.
  • 2 января в минобороны России признали гибель 63 российских военных в Макеевке, однако 4 января в российском ведомстве подтвердили смерть уже 89 военнослужащих.

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военные силы Украины
ГУР
Макеевка
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