Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы готовы к любым подобным случаям. Мы не доверяем Москве и не верим уже много лет", - сказал он.

Учитывая, что западное оружие в скором времени будет доставлено в Украину, а зима почти закончилась, Скибицкий подчеркнул, что следующие месяцы будут решающими.

"Мы планируем наши военные действия не на завтра или послезавтра, а на определенный период времени", – сказал он, избегая прямых ответов на вопрос, какое направление выберет украинская армия для контрнаступления для освобождения оккупированных территорий.