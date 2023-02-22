Скибицкий предположил вероятность массированного обстрела РФ в годовщину вторжения – "чтобы напомнить, как все началось"
В годовщину полномасштабного вторжения Россия может массово обстрелять Украину ракетами, чтобы напомнить, как все началось в ночь на 24 февраля 2022 года
Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
"Мы готовы к любым подобным случаям. Мы не доверяем Москве и не верим уже много лет", - сказал он.
Учитывая, что западное оружие в скором времени будет доставлено в Украину, а зима почти закончилась, Скибицкий подчеркнул, что следующие месяцы будут решающими.
"Мы планируем наши военные действия не на завтра или послезавтра, а на определенный период времени", – сказал он, избегая прямых ответов на вопрос, какое направление выберет украинская армия для контрнаступления для освобождения оккупированных территорий.
- В Воздушных силах заверили, что атаки "сотни самолетов" РФ на Киев в годовщину полномасштабного вторжения не будет.
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