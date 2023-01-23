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Скибицкий: О полном переломе в войне говорить еще рано, но 2023 – год нашей победы

23 января, 2023 понедельник
14:29
война с Россией

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что пока рано говорить о полном переломе в войне в пользу Украины, но ситуация будет меняться, и 2023-й станет годом украинской победы

Об этом он заявил в интервью Укринформу .

"О полном переломе в войне сегодня говорить еще рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть. 2023 год – год нашей Победы. Наша Победа уже есть даже в том, что мы почти год защищаем свою независимость в войне с ядерным государством, имеющей больший мобилизационный и экономический потенциал. Это уже стратегическое поражение России, о котором говорим не только мы, но и весь цивилизованный мир", – сказал он.

Кроме этого, Скибицкий также добавил, что речь идет не только о победе на поле боя, но и о победе на всех других направлениях: такой мощной коалиции государств, которая поддерживает сейчас Украину, за всю новейшую историю нашей страны не было, и это уже победа .

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В частности, Скибицкий обратил внимание, что сейчас РФ проводит мощную информационную кампанию против Украины, чтобы растягивать украинские силы, пугать население.

"Вы же смотрите, как много именно российских аналитиков, которые сейчас работают за границей, говорят о 220-тысячной группировке на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тысяч... На самом деле их нет там. Группировка, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года", – добавил он.

Представитель ГУР также отметил, что в Украине проведены проверки готовности подразделений, защищающих северную границу государства, подготовлены соответствующие оборонные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев.

"И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то поверьте, сбивать вертолеты и самолеты – это гораздо проще", – добавил он.

  • 16 января в ГУР сообщили, что российский диктатор Владимир Путина поставил перед новым командующим группировкой войск в Украине Валерием Герасимовым задачу захватить Донбасс до марта 2023 года .

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Украина
ГУР
Военные новости
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