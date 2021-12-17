Схватки с полицией, фаеры, перекрытие дороги: под Радой ФЛП требуют защитить упрощенное налогообложение

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Как пишет Интерфакс-Украина, на участке дороги между улицами Липской и Шелковичная находятся около тысячи человек с зажженными фаерами. Фото с протеста опубликовал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.





Митингующие проводят акцию у здания парламента с самого утра. За порядком следят несколько сотен правоохранителей, периодически они оттесняют участников акции от пересечения улиц Грушевского и Шелковичной, чтобы предотвратить перекрытие движения транспорта.



Главное требование протестующих касается принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.



На видео из Телеграм-канала Гончаренко полицейские схватили мужчину и унесли его за руки и ноги.

Напомним, 29 июня 2021 года участники #SaveФЛП попали в стычку с полицией под Офисом президента.

4 декабря 2021 года состоялись протесты предпринимателей. Между ними и правоохранителями возникли стычки.

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