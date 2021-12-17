Схватки с полицией, фаеры, перекрытие дороги: под Радой ФЛП требуют защитить упрощенное налогообложение
В пятницу, 17 декабря, представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей "SaveФЛП" собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Как пишет Интерфакс-Украина, на участке дороги между улицами Липской и Шелковичная находятся около тысячи человек с зажженными фаерами. Фото с протеста опубликовал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.
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