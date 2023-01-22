Схватили за волосы и били по голове. В Берлине русскоязычные мужчины напали на беженокиз Украины, - СМИ
В Берлине русскоязычные мужчины напали на беженок из Украины: полиция проводит расследование по факту оскорбления и нападения
Об этом сообщило издание BILD в telegram.
Сообщается, что полиция Берлина проводит расследование по факту оскорбления и нападения. В правоохранительные органы обратились две гражданки Украины 24 и 25 лет. Они рассказали, что в столичном метро их начали оскорблять трое мужчин, говоривших на русском языке.
В частности, добавляется, что на станции Александерплац, когда девушки вышли из вагона, мужчина схватил одну из них за волосы и ударил по голове, утверждают потерпевшие. После вмешательства других пассажиров все трое мужчин быстро скрылись.
Инцидент, как сообщается, произошел днем в субботу, 21 января. В полиции сообщили, что пострадавшая девушка почувствовала головную боль, но не стала обращаться за медицинской помощью.
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