Об этом сообщило издание BILD в telegram.

Сообщается, что полиция Берлина проводит расследование по факту оскорбления и нападения. В правоохранительные органы обратились две гражданки Украины 24 и 25 лет. Они рассказали, что в столичном метро их начали оскорблять трое мужчин, говоривших на русском языке.

В частности, добавляется, что на станции Александерплац, когда девушки вышли из вагона, мужчина схватил одну из них за волосы и ударил по голове, утверждают потерпевшие. После вмешательства других пассажиров все трое мужчин быстро скрылись.

Инцидент, как сообщается, произошел днем в субботу, 21 января. В полиции сообщили, что пострадавшая девушка почувствовала головную боль, но не стала обращаться за медицинской помощью.

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