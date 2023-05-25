"Схемы": у сына Богуслаева обнаружили еще одну недвижимость во Франции
Сын подозреваемого в коллаборации и пособничестве России экс-заместителя главы наблюдательного совета "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, Александр, является бенефициаром компании во Франции, на которую зарегистрировано имущество на Лазурном побережье
Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы" Радио Свобода.
Как выяснили журналисты проекта, Александр Богуслаев вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко владеет фирмой SCI Saint Petr. На нее записано имущество во Франции, стоимость которого оценивается в 800 000 евро. Это квартира, подвал, паркоместо и гараж в жилом комплексе Parc Saint Paul в Валлорисе (регион Прованс – Альпы – Лазурный берег).
Фото: radiosvoboda.orgКроме того, во Франции Богуслаев и Шинкаренко владеют домом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце стоимостью 1 млн 620 тыс. евро. Он зарегистрирован на фирму SCI SLAVA, бенефициарами которой они являются.
В ноябре 2022 года "Схемы" обнаружили, что Александр Богуслаев является бенефициаром ряда компаний во Франции, на которые зарегистрировано имущество на Лазурном побережье. Эта недвижимость в целом оценивается в 6 миллионов евро (около 250 миллионов гривен).
-
В октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене. По данным следствия, он бесперебойно поставлял россиянам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. 24 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев был арестован.
-
4 ноября 2022 г. стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, подозреваемых в работе на РФ. В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении – в содействии деятельности террористической организации "ДНР". В конце марта ему продлили арест до 27 мая.
-
11 мая стало известно, что Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список по обмену с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.87
- Актуальное
- Важное