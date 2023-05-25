

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы" Радио Свобода.

Как выяснили журналисты проекта, Александр Богуслаев вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко владеет фирмой SCI Saint Petr. На нее записано имущество во Франции, стоимость которого оценивается в 800 000 евро. Это квартира, подвал, паркоместо и гараж в жилом комплексе Parc Saint Paul в Валлорисе (регион Прованс – Альпы – Лазурный берег).

Фото: radiosvoboda.org

Кроме того, во Франции Богуслаев и Шинкаренко владеют домом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце стоимостью 1 млн 620 тыс. евро. Он зарегистрирован на фирму SCI SLAVA, бенефициарами которой они являются.

В ноябре 2022 года "Схемы" обнаружили, что Александр Богуслаев является бенефициаром ряда компаний во Франции, на которые зарегистрировано имущество на Лазурном побережье. Эта недвижимость в целом оценивается в 6 миллионов евро (около 250 миллионов гривен).