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"Схемы" сообщили, что Зеленский и Шефир пытались вне очереди вывести активы из банка Курченко во время ликвидации финучреждения

14 октября, 2021 четверг
22:23
Общество Зеленский вагнергейт

Журналисты проекта"Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и Сергей Шефир во время ликвидации "Брокбизнесбанка", который принадлежал приближенномк к экспрезиденту Украины Виктору Януковичу олигарху Сергею Курченко, подписывали соглашения с компаниями-должниками, которые таким образом пытались вывести из-под залога имущество

Об этом говорится в расследовании "Зеленский, Шефир и банк Курченко" .

События происходили в период до того, как Зеленский стал президентом Украины, а Шефир - его первым помощником. По данным расследователей, которые проанализировали судебные решения в открытом Государственномреестре судебных решений, Зеленский держал на депозите в "Брокбизнесбанка" более $300 тыс., А Шефир - более $400 тыс.

Журналисты выяснили, что в 2014 году после объявления о ликвидации банка Владимир Зеленский и Сергей Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке, об уступке права требования по своим депозитам.

По мнению расследователей, таким образом компании пытались не возвращать банку долги и вывести из-под залога активы, а Шефир и Зеленский - не только получить гарантированные государством 200 тыс. грн, но и вернуть бОльшую сумму вне определенной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов должен возвращать деньги.

Из залога банка имели риск выйти животные комплексы ООО "Подольский Хозяин" (залоговая стоимость - более 260 млн грн), недвижимость ПАО "Чинбар" (залоговая стоимость - более 260 млн грн) и имущественный комплекс на 18 тыс. кв. м ПАО "Киевский опытный ремонтно-механический завод" в Киеве.

Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд признали долги компаний прекращенными и сняли обременение с имущества, однако в 2015 году Высший хозяйственный суд признал, что такие действия не соответствовали нормам Гражданского кодекса.

Также Верховный суд Украины впоследствии подтвердил, что обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку.

"Вывод денег и залогового имущества означает, что Фонд гарантирования получит меньше ресурса, чтобы в дальнейшем в порядке законной очереди рассчитываться с людьми и компаниями, которые держали здесь свои деньги", - объясняют расследователи.

По словам координаторки комитета по вопросам регуляторной политики и комплаенс Независимой ассоциации банков Украины Ирины Вахницкой, из-за таких действий Фонд не получает надлежащего актива.

"Клиент, перекупая право у другого клиента на депозит, выводит свой залог, закрывает кредит с депозитом. И выводит свой ликвидный залог из-под обеспечения этого кредита. Фонд, по сути, не получает такого актива, который он мог бы получить и затем направил бы его на погашение вкладов поочередно ", - сказала Вахницька.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал такие действия фактической попыткой залезть в карман государству.

"Платят всегда налогоплательщики. И этих денег не хватает, а Фонд гарантирования должен перекрыть те деньги, которые подпадали под Фонд гарантирования. Поэтому он начинает брать кредит у правительства. Платит за это государство, у государства своих денег нет, то есть, это средства налогоплательщиков ", - пояснил Фурса.

Запрос журналистов к Офиум президента остался без ответа, а первый помощник президента Сергей Шефир в комментарии "Схемам" сказал, что "не было времени заниматься юридическими вопросами".

"У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор - я вспомню", - сказал Шефир.

Однако документов журналистам Шефир так и не предоставил.

НБУ постановил ликвидировать "Брокбизнесбанк" в июне 2014 года. В марте 2019 ГПУ завершила расследование против Курченко, в котором говорилось о причастности олигарха к завладению в частности 2,3 млрд грн из "Брокбизнесбанка".

  • Напомним, 3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Следствия.Инфо" "Оффшор 95", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Кварталу 95" могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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