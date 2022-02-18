"Схемы": семья нардепа от ОПЗЖ Шуфрича приобрела в оккупированном Крыму недвижимость по законам РФ

Об этом говорится в расследовании "Шуфрич, Крым, признание законов РФ?" .



По данным журналистов, семья Шуфричей в 2019 году зарегистрировала имение и большой земельный участок в поселке Симеиз на южном берегу Крыма.



Кроме того, семья Шуфричей покупала недвижимость в этой местности после начала оккупации, удостоверяя сделки только по российским законам.



При этом сам Шуфрич подтвердил, что его семья владеет недвижимостью в оккупированном Крыму.



Расследователи выяснили, что незадолго до оккупации полуострова Россией семья Шуфрича приобрела у Виктора Медведчука недостроенную виллу площадью 4500 квадратных метров на берегу моря рядом с имением Медведчука в поселке Симеиз. Эта территория была передана в частную собственность якобы для строительства профилактория для спортсменов "Динамо-Киев", однако впоследствии она оказалась в распоряжении Медведчука. На территории есть приватизированный пляж, что противоречит украинскому закону.



В сделке купли-продажи объект был оформлен как собственность украинской компании "Авто бизнес групп", основанной отцом Шуфрича и его помощником. В то же время в украинском реестре недвижимого имущества объект до сих пор числится собственностью украинской фирмы.



Объект еще не достроен, но в 2021 году на нем появилась охрана и табличка с надписью "частная собственность".







По данным "Схем", российскому реестру недвижимости это поместье и несколько занимаемых им земельных участков с 2019 года числятся как собственность зарегистрированной в Москве компании "Эстейт холдинг групп". При этом учредители этой фирмы – отец депутата Нестора Шуфрича Иван и помощник нардепа Виктор Сидорук.



Журналисты отмечают, что недвижимость оформили на российскую фирму не открыто, а по схеме, которую сложнее проследить.



Так, украинская "Авто бизнес групп" основала российскую "Эстейт Холдинг групп" и внесла крымскую недвижимость как долю в уставный капитал. В этот период капитал "Эстейт Холдинг Групп" увеличился до нескольких сотен миллионов рублей, а органы власти РФ записали право собственности российской фирмы Шуфричев на эту недвижимость в госреестре.



По данным журналистов, семья Шуфричей не только оформила по российским законам недвижимость, которую имела до аннексии, но и приобрела в Крыму по российским законам еще больше имущества – землю вокруг недостроенного поместья.



В 2017 году эксдепутат Симеизского поселкового совета Тимур Шемшединов в статусе соучредителя "Эстейт холдинг групп" внес на баланс фирмы двухэтажный летний домик и два земельных участка у пляжа суммарной площадью в 25 соток и через несколько месяцев вышел из состава учредителей компании. В конечных бенефициарах фирмы остались только отец Нестора Шуфрича и ассистент народного депутата. После этого российские органы власти также записали о праве собственности российской фирмы Шуфричев на эту крымскую землю в госреестре РФ.



В то же время, в украинском кадастре эта земля до сих пор записана на предыдущего владельца - то есть, соглашение не заверили в Украине и не провели по украинским законам.



Шуфрич в комментарии журналистам подтвердил, что его семья владеет недвижимостью в Крыму, но отказался говорить о ее регистрации в РФ.



При этом нардеп заявил, что оформление имущества в Крыму по российским нормам якобы "разрешено украинскими законами".



"Это разрешено украинским законом. И это нормально. Вы не знаете? В 2019 году было принято 2 специальных закона, которые позволили ради защиты имущественных прав наших граждан в АРК украинский, временно действовать по тем правилам, которые были установлены российской стороной", - сказал Шуфрич.



Однако опрошенные журналистами правоведы и представители профильных органов государственной власти Украины отрицали, что такие законы когда-то принимали.



"Мне неизвестно, о каких законах может идти речь и о каких конкретно законах, принятых в 2019 году, - тем более. Мы не признаем деятельность так называемых органов власти, которые РФ в нарушение и украинского законодательства и норм международного права создала на этих территориях, и мы не признаем какие-либо акты, решения и документы, которые эти так называемые органы оккупационные продуцируют, выносят, или которыми изменяют определенные правоотношения на этой оккупированной территории", - сказала первая заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова.



Помощник нардепа Виктор Сидорук отказался комментировать указанные соглашения, пообещав, что по этому вопросу с журналистами свяжутся его юристы. Кроме того, "Схемы" спросили комментарий Тимура Шемшединова, однако ответа к публикации материала не получили.

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